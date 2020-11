12enne ruba carrozzina a disabile: individuato con You Pol/ “Vile atto di bullismo”

12enne ruba carrozzina a un disabile coetaneo: l’autore del gesto è stato incastrato e individuato grazie all’app You Pol. La vicenda è avvenuta a Reggio Emilia una settimana fa, lunedì 23 novembre 2020: come riportato dalla Polizia di Stato, il mezzo elettrico è stato restituito al giovane proprietario. In base a quanto ricostruito, la notizia del furto della carrozzina aveva fatto il giro della scuola frequentata dal ragazzo e questo ha consentito a un genitore di una compagna di scuola del giovane di fare segnalazione alle forze dell’ordine attraverso all’applicazione You Pol, che consente di inviare segnalazioni, anche anonime, di bullismo, spaccio di droga e altri reati.

12ENNE RUBA CARROZZINA DISABILE: INDIVIDUATO GRAZIE A YOU POL

Come reso noto dalla Polizia di Stato, la mamma di una compagna di scuola della vittima aveva visto il video della sottrazione della carrozzina per il disabile ed ha potuto inviare la segnalazione all’app You Pol. I poliziotti hanno acceso i riflettori sul caso ed hanno ricostruito quanto accaduto, identificando «l’autore del vile atto di bullismo». Le forze dell’ordine hanno segnalato il responsabile all’autorità giudiziario. Ricordiamo che tutte le segnalazioni inviate attraverso l’app – messaggi anonimi o immagini o video – vengono ricevute direttamente dalla sala operative della questa competente per territorio, in questo caso da quella di Reggio Emilia.

