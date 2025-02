Episodio choc quello avvenuto in quel di Torino Porta Nuova, dove una 12enne è stata violentata nei bagni della stazione da un maggiorenne. L’episodio è narrato dal quotidiano Il Giornale attraverso il proprio sito web e fortunatamente l’autore di questo gesto ignobile, un 20enne, è stato arrestato con la gravissima accusa di violenza sessuale su minore.

Una volta che è stato fermato il 20enne si è difeso dicendo di non essersi accorto che la sua vittima avesse solo 12 anni, aggiungendo poi che non c’è stata costrizione, ma ovviamente gli inquirenti non gli hanno creduto, a cominciare da Barbara Badellino, pubblico ministero titolare dell’inchiesta, che ha ottenuto così il carcere per lo stesso presunto stupratore. Stando a quanto scrive il quotidiano La Stampa, i fatti risalirebbero allo scorso mese di luglio, e ad avvisare le forze dell’ordine sarebbero stati due turisti olandesi, dopo che avrebbero sentito delle voci dai bagni vicini alla zona ristorante della stessa stazione di Torino.

12ENNE VIOLENTATA A TORINO DA 20ENNE: COSA E’ SUCCESSO

Fermati i poliziotti hanno detto di essersi spaventati dall’udire quelle voci “poco sane”, dei gemiti di una persona che chiaramente chiedeva aiuto, e quando gli agenti della PolFer, la polizia ferroviaria, si sono recati sul posto segnalato, la porta dei bagni era ancora chiusa. A quel punto hanno bussato con insistenza fino a che non si sono fatti aprire, ed è uscito appunto il 20enne, quindi la 12enne, a testa bassa e visibilmente contrariata.

La giovane avrebbe chiesto anche scusa agli inquirenti, aggiungendo di “non voler disturbare”. Oltre ad essere stata violentata, quindi, la ragazzina, quasi una bambina di fatto, si è sentita in dovere di chiedere scusa. Vedendo che c’era qualcosa che non andava, gli inquirenti hanno deciso di parlare con la stessa, che colloquiando poi con gli investigatori ha raccontato come sono andate le cose. Quel pomeriggio la 12enne era uscita di casa (si trovava dai nonni), per poi andare a Porta Nuova dove avrebbe dovuto incontrare dei suoi amici. A quel punto è stata con loro ai giardini per poi recarsi in un centro commerciale con un 15enne.

12ENNE VIOLENTATA A TORINO DA 20ENNE: “AVEVO PAURA DI LUI”

Tornata a Porta Nuova si è accorta di questo 20enne che la fissava, e che le ha confidato di avere 13anni. Le ha quindi offerto un gelato per poi aumentare l’età, 18 anni. I due hanno fatto un giro per poi recarsi nel bagno della stazione, dove è avvenuto il fattaccio. Ma non finisce qui perchè tre settimane dopo la giovane ha parlato con un’assistente sociale e in quell’occasione ha raccontato un’altra versione, spiegando che il 20enne l’aveva obbligata a fumare marijuana, per poi costringerla ad andare in bagno e ad avere un rapporto sessuale: “Avevo paura di lui”.

Per il 20enne si è trattato invece di un rapporto consenziente, versione che però non sembra credibile. Sembra infine che la madre della 12enne abbia scoperto delle chat a sfondo sessuale della figlia: la giovane, in poche parole, dava appuntamento ad altri ragazzi nei bagni del centro commerciale o della stazione, una vicenda molto spinosa e delicata che deve essere approfondita.