12enni vittime di violenza sessuale a Capodanno a Firenze: 15 adolescenti indagati/ Abusi e video diffusi

Alcuni giovanissimi tra i 14 e i 15 anni sono accusati di violenza sessuale dalla Procura di Firenze. Si tratta di sei giovani, appena adolescenti, che avrebbero stuprato due giovanissime la notte di capodanno. Nell’inchiesta sono finiti anche altri tre ragazzi che avrebbero invece divulgato le immagini via Whatsapp e altri 15 che avrebbero fatto diventare virali le immagini. Le vittime sono due ragazzine di appena 12 anni. La pm Giuseppina Mione ha raccolto la segnalazione della madre di un ragazzino e cominciato le indagini. Le chat conterebbero messaggi nei quali i ragazzini esprimono la volontà di passare una serata tra sesso e droga, come rivela Repubblica.

Le due 12enni che sarebbero state vittime di abusi erano stordite da marijuana e alcool. Per la legge italiana, inoltre, l’età del consenso è fissata a 13 anni: per questo è scattata l’accusa di violenza sessuale. La data nella quale la violenza sarebbe avvenuta è la notte di capodanno di un anno e mezzo fa, il 31 dicembre 2021. Una ventina di ragazzi programmano di incontrarsi a casa di un 14enne, in provincia di Firenze, per aspettare la mezzanotte. Nelle chat, parlano di sesso e droga.

12enni vittime di violenza sessuale: le chat dell’orrore

“Chi porta i preservativi?”, si legge in una delle chat dei giovanissimi imputati per violenza sessuale ai danni di due 12enni. “Alcol e fumo? Ce n’è quanto volete”, replica un altro. La festa va avanti così, come sperato. Presenti, insieme ai 14enni e 15enni, anche due 12enni. Il padrone di casa avrebbe chiesto alle due di non rivelare la loro età ai presenti. Il tutto, però, viene ripreso e i video arrivano a tanti ragazzini che li fanno girare. Nei filmati, come spiega Repubblica, si sentono voci in sottofondo che incitano a compiere atti sessuali: il tutto, con accento toscano.

Tramite i video, gli inquirenti sono arrivati all’identificazione degli indagati, seguita dal sequestro dei telefonini. Le ragazze che hanno partecipato alla festa sono state sentite in forma protetta, così come le due 12enni, ascoltate in un incidente probatorio. Nei video si vedrebbero le due giovanissime fare sesso con il padrone di casa, un 14enne che avrebbe messo a disposizione l’abitazione dei genitori. Al party di Capodanno 2022 partecipavano 17 minorenni: 9 ragazzi e 8 ragazze e proprio le due ragazzine di 12 anni. La Procura ha inviato una segnalazione ai servizi sociali per quanto riguarda le due vittime.

