13 hours/ Su Rete 4 il film con John Krasinski (oggi, 28 febbraio 2021)

13 hours va in onda oggi, domenica 28 febbraio, su Rete 4 alle ore 21.25. Girato nel 2016, è co-prodotto e diretto da Michael Bay, regista e produttore cinematografico statunitense. Bay è famoso specialmente per realizzare film d’azione ad alto budget e con molteplici effetti speciali. Tra i film prodotti e diretti si ricordano Armageddon (1998), Pearl Harbor (2001) e la serie di film Transformers (dal 2007 ad oggi). Inoltre ha co-fondato la casa di produzione commerciale The Institute e della Platinum Dunes, con cui ha prodotto dei remake di film horror, come Non aprite quella porta (2003), The Hitcher (2007), Venerdì 13 (2009) e Nightmare (2010). 13 hours è l’adattamento cinematografico del libro omonimo di Mitchell Zuckoff, che racconta fatti realmente accaduti l’11 settembre 2012.

13 hours, la trama del film

13 hours racconta la storia di Jack Silva (John Krasinski) che, bisognoso di denaro, decide di ritornare a combattere per le Guardie di Sicurezza, un corpo di appoggio alla CIA. Viene inviato a Bengasi, dove si ritrova invischiato in una guerra civile.

Caso vuole che l’ultimo giorno della missione si verifichino due attacchi da parte di un gruppo di terroristi islamici: il primo a un avamposto diplomatico americano e il secondo a una dépendance della CIA a Bengasi in Libia. Nonostante le Guardie di Sicurezza, durante gli attacchi i terroristi, vengono uccisi quattro americani, tra cui l’ambasciatore John Christopher Stevens.

