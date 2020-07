13 suore morte in convento: strage per coronavirus/ “Si è diffuso come un incendio”

Sono morte lì dove hanno trascorso gran parte della loro vita. Ci riferiamo alle 13 suore dell’ordine di San Felice che sono state colpite dal Covid-19 in un convento di Livonia, in Michigan. La loro storia è stata riportata dal New York Times. Di queste, 12 sono morte tra aprile e maggio, mentre l’ultima è deceduta il 27 giugno. Nel convento, dove la vita si svolge in comune e le occasioni di vicinanza fisica sono frequenti, il coronavirus ha attecchito facilmente. Quindi, le suore si sono ammalate e sono morte praticamente insieme. Mary Christopher Moore, a capo dell’Our Lady of Hope Province, costituito da oltre 400 suore dell’ordine di San Felice, si è detta addolorata per quanto accaduto alle sorelle morte durante la pandemia. «Siamo grati a tutti quelli che hanno pregato per noi e ci hanno aiutato in tutti modi possibili», ha dichiarato. Una strage silenziosa, infatti il 22% delle suore del convento sono morte, secondo quanto riferito da una portavoce delle Felician Sisters of North America.

CORONAVIRUS, STRAGE IN CONVENTO: MORTE 13 SUORE

Le vittime avevano tra i 69 e i 99 anni. Una suora era insegnante, un’altra bibliotecaria, c’era un’organista e pure un’infermiera, oltre ad una direttrice dell’educazione religiosa. Così pure una segretaria presso la Segreteria di Stato vaticana. Vivevano insieme, pregavano sempre insieme e questa loro unione ha inciso sulla diffusione del contagio. In 18 nel convento hanno contratto il coronavirus e sono sopravvissute, ma una di loro è morta in seguito a complicanze il 27 giugno scorso, così il bilancio dei decessi nel convento è salito drammaticamente a quota 13. Secondo quanto riportato dal Global Sisters Report, si tratta della più grossa perdita in un convento di religiose sin dall’influenza spagnola del 1918. «Le prime ad ammalarsi sono state due sorelle, poi il virus si è diffuso e ha attraversato il convento come un incendio», ha raccontato una delle suore. Il Michigan peraltro, secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University, è al settimo posto per numero di morti correlati al Covid negli Stati Uniti.



