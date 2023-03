13enne abbandonato in casa dalla mamma/ Treviso: “La madre è sparita, non si trova”

A Mattino Cinque News si è tornati a parlare del caso del 13enne di Treviso, che sarebbe stato abbandonato dalla mamma, una donna originaria dell’est Europa. Il piccolo passava moltissimi giorni in casa da solo, anche in condizioni igieniche non consone, ricevendo ogni tanto la visita della mamma mentre la spesa gliela portava un commerciante del paese. Il talk condotto da Federica Panicucci ha avuto in collegamento l’avvocato della donna, che ha spiegato però di non essere ancora riuscita a mettersi in contatto con la madre del 13enne, nonostante questa vicenda sia stata scoperta ormai più di un mese fa: “Purtroppo non ho ancora avuto contatti con la mamma, non sono riuscita a rintracciarla”.

E ancora: “La mamma lo ha abbandonato? No, questo non è detto, io purtroppo non avendo contatti con la mamma non riesco nemmeno a sapere che cosa stia succedendo al minore, sicuramente in questa situazione il minore è stato messo subito in una situazione di tutela”, ed in effetti il piccolo si trova attualmente in una Casa Famiglia. Federica Panicucci quindi si chiede: “Il bimbo è lì da solo, ma la mamma se la farà una domanda su dove sia il bimbo”.

13ENNE ABBANDONATO IN CASA, PANICUCCI ESTERREFATTA: “BIMBO ABBANDONATO ANCHE DAL PADRE…”

L’avvocato ha però replicato: “Questo io non posso saperlo e mi limitò solo a vedere gli atti e quando potrò vederli decideremo la strategia d’adottare sperando che nel frattempo si riuscirà a contattare la madre. Io non posso fare molto in questi fase, in quanto siamo in una fase delle indagini in cui i diritti dell’indagata sono molto compressi, quindi è veramente difficile in queste fasi per l’avvocato riuscire a fare qualcosa di attivo, purtroppo bisogna attendere la fine della fasi preliminari”.

La Panicucci ha concluso indignata: “E’ davvero assurdo, questo bambino ha vissuto da solo insieme a cane, gatti, escrementi, ora è stato spostato in una casa famiglia, non si sta che destino avrà, il padre combatte in Ucraina...”. Una vicenda davvero particolare che speriamo possa risolversi il prima possibile in meglio per il 13enne.











