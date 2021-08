13enne cade dal monopattino: è in coma/ Incidente a Sesto: condizioni critiche

Dramma a Sesto San Giovanni nel pomeriggio di lunedì 30 agosto 2021, quando un 13enne è caduto dal monopattino, rovinando a terra e riportando conseguenze, purtroppo, molto serie, considerato che attualmente si trova in coma. Non si conoscono ancora numerosi dettagli circa l’incidente stradale che l’ha visto sfortunato protagonista e che, stando a quanto appreso fino a questo momento, non dovrebbe avere coinvolto altri veicoli o mezzi. Le primissime ricostruzioni, ancora da ritenersi provvisorie, riferiscono che attorno alle 16.15 sarebbe avvenuto il sinistro, con l’adolescente che, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe stato disarcionato dal mezzo lungo la pista ciclabile ubicata in via Gramsci, la strada che conduce alla stazione ferroviaria.

Lo schianto, riporta “Milano Today”, dovrebbe essersi verificato in prossimità dell’accesso all’area di parco Gramsci e il ragazzino sarebbe stato prontamente soccorso dall’équipe sanitaria di un’autoambulanza, intervenuta in loco unitamente a un’auto medica. Dopodiché, constatate le sue condizioni di salute a dir poco disperate, sarebbe iniziata una vera e propria corsa a sirene spiegate in direzione del pronto soccorso dell’ospedale “Niguarda” del capoluogo meneghino.

13ENNE CADE DAL MONOPATTINO E VA IN COMA: LA DINAMICA…

Da tempo si discute circa la pericolosità del monopattino, anche e soprattutto alla luce di altri incidenti verificatisi in passato e che hanno visto partecipe questo mezzo di locomozione, il cui acquisto è stato incentivato ampiamente dal precedente governo con un apposito bonus, elargito nei mesi scorsi. Ora, tuttavia, sono ore di preghiera e di speranza per le sorti del 13enne di Sesto, il quale, come confermato dai medici, si trova in coma e ha un quadro clinico che definire critico sembra un eufemismo.

Sul luogo del tremendo impatto, nel frattempo, sono intervenuti per l’esecuzione dei rilievi del caso gli agenti della polizia locale di Sesto, ai quali spetterà adesso il compito di ricostruire con la massima precisione e attenzione la dinamica e i fattori che hanno contribuito al verificarsi del terribile impatto, con l’auspicio che il giovane possa riprendersi e raccontare con la sua viva voce quello che è successo oggi.

