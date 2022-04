13enne morta dopo aver mangiato panino al salame/ Forse uno shock anafilattico

Una 13enne è morta praticamente all’improvviso, a seguito di un probabile shock anafilattico provocato da un panino al salame. Giovedì sera, come scrive l’edizione online del Corriere della Sera, la giovane Martina Quadrino stava mangiando un panino con dell’affettato, quando improvvisamente si è sentita male, per poi morire poco dopo. Letteralmente sconvolta la comunità di Fondi, Comune in provincia di Latina, nel Lazio, dove appunto risiedeva la giovane Martina.

L’adolescente era rientrata a casa da poco dopo aver passato un pomeriggio con le amiche, una giornata di svago come tutte le altre, e nelle ore precedenti aveva deciso di cibarsi per merenda con un panino con il salame. Peccato però che abbia iniziato a sentirsi male, rendendo poi obbligatorio la chiamate dei soccorsi e il ricovero ospedaliero dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni fisiche. La ragazzina aveva delle precedenti allergie, ma nessuno della sua famiglia avrebbe mai pensato che sarebbe potuta morire con un panino al salame.

13ENNE MORTA DOPO PANINO AL SALAME: SCHOCK ANAFILATTICO? DISPOSTA L’AUTOPSIA

Sulla vicenda si è deciso di aprire un’inchiesta, con i carabinieri che sono intervenuti per effettuare i primi accertamenti, mentre nella giornata di oggi, sabato 16 aprile 2022, verrà effettuata l’autopsia, così come disposto da parte del sostituto procuratore De Luca, per scoprire le esatte cause di morte della povera Martina. La prima ipotesi, come scrive il Corriere della Sera, è che la giovane possa essere stata vittima di uno shock anafilattico legato ad un’allergia, anche se comunque non vi è certezza.

Quando la giovane ha iniziato a sentirsi male è stata soccorsa dalla madre, che nulla però ha potuto per far star meglio la figlia, e che è stata quindi costretta a chiamare l’ambulanza. La comunità di Fondi si è stretta nel dolore attorno alla famiglia, in attesa che si possa fare chiarezza su questa vicenda ancora poco chiara. Nei prossimi giorni, quando giungeranno i risultati dell’autopsia, sono attesi aggiornamenti e novità.











