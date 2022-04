13enne pestata a scuola/ Anzio: “Svenuta per 20 minuti e sequestrata in aula Covid”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, venerdì 15 aprile 2022, è stata trattata la vicenda della 13enne picchiata e pestata nella palestra di una scuola di Anzio da tre compagne e un compagno di classe, al terrificante grido “Ammazziamola!”. Un’aggressione horror, arrivata in coda ad altri episodi di matrice razzista e denunciati dai genitori della piccola.

L’inviata, Roberta Spinelli, ha spiegato, dopo avere interloquito con i medici, che “il post operatorio procede bene, la ragazza sta bene. L’intervento di circa un’ora al setto nasale ha avuto un buon esito e i medici pensano di mandarla a casa prima, forse anche di dimetterla oggi, perché tra le mura domestiche riuscirà sicuramente a riprendersi meglio. Bisogna fare attenzione, però, alla parte psicologica, perché l’adolescente è sotto choc. Ha letteralmente rischiato la vita”.

ANZIO, 13ENNE PESTATA A SANGUE: “PER 35 MINUTI NON È STATA SOCCORSA, PER 20 È SVENUTA”

La 13enne pestata ha perso i sensi per 20 minuti, stando a quanto ricostruito fin qui e in quel preciso istante la mamma della bimba si trovava per pura combinazione nella stazione dei carabinieri, in quanto stava chiedendo loro un aiuto per potere fermare questi bulli che da tempo minacciavano sua figlia. Come ha rivelato un’amica della donna a “Storie Italiane”, “mentre era dentro la caserma, alle 13.50 una bidella l’ha chiamata per chiederle di andare a scuola per un colloquio con la vicepreside. Poi, quando era in auto, la figlia ha chiamato la madre per domandare aiuto, ma le è stato tolto il telefono di mano ed è stata stoppata la conversazione. La giovane è stata tenuta in un’aula Covid per 35 minuti, senza che fosse chiamata un’ambulanza. Per 20 minuti ha perso i sensi. A quel punto, la madre ha raggiunto la figlia e l’ha portata in ospedale”.

Le tre bulle, ha fatto sapere la giornalista Roberta Spinelli, hanno sporto controquerela e “una di esse, che sembra essere a capo di questo gruppo, sui social ha postato video in cui non indossava il collarino che le era stato prescritto. Da martedì ad oggi nessuno ha mandato un messaggio alla mamma della vittima”.











