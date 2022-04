13enne picchiato con bastone sporco di escrementi/ Mamma: “Minacciata anch’io”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, è stato descritto il caso di un 13enne di Rimini picchiato con un bastone sporco di escrementi da parte di una baby gang. La madre del ragazzo, presente in collegamento audiovisivo, ha descritto tra le lacrime l’accaduto: “È una cosa molto dolorosa, non trovo parole per spiegare cosa sento dentro. È una cosa brutta, che si protrae da tempo. Ultimamente gli episodi erano peggiorati. Mandavo messaggi ai genitori degli aggressori, che venivano addirittura a bussare e a dare fastidio davanti a casa”.

Sino all’episodio peggiore: “Il 25 aprile scorso mio figlio è andato dal suo amico a giocare alla Play Station. Mentre rientrava, è stato preso per il collo da un giovane e un altro con un bastone sporco di escrementi ha iniziato a dargli botte. Erano le 18.45, stava tornando a casa. Lui ha provato a difendersi, l’hanno preso a pugni in faccia e sulla spalla. L’hanno quindi preso a bastonate. Ha cercato di ripulirsi alla fontana, ma il più grande e forte dei bulli gli ha dato un calcio in bocca”.

PICCHIATO CON BASTONE SPORCO DI ESCREMENTI, LA MADRE: “ANCHE IO SONO STATA MINACCIATA”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, la madre del ragazzo ha rivelato che, dopo essere stato picchiato con un bastone sporco di escrementi, è rientrato nella sua abitazione e ha raccontato tutto: “Subito ho deciso di portarlo al pronto soccorso. Aveva i segni delle mani sul volto, la lingua tagliata, un occhio nero…”.

A quel punto, la signora ha compreso che avrebbe dovuto affrontare lei stessa la situazione di petto e andare a parlare con i genitori di questi bulli: “Il giorno dopo ho portato mio figlio a fare le lastre di controllo e i medici sono stati gentilissimi. Sono andata quindi in caserma per andare a fare la denuncia e mi sono recata dalla madre di uno di questi ragazzi. A un certo punto si è palesato il padre di uno di questi ragazzi, che mi ha minacciato di aggressione e mi ha spinto”.

