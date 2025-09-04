A Dentro la notizia vi era il padre del 13enne portiere aggredito a Collegno durante una partita: ecco le parole del signor Angelo Sarritzu

Il programma di Canale 5, Dentro La notizia, ha potuto parlare ieri con il signor Angelo Sarritzu, che è il padre del 13enne portiere che è stato aggredito questo weekend durante una partita a Collegno, in provincia di Torino. Il genitore di una squadra avversaria è entrato in campo ed è andato a picchiare lo stesso portiere per difendere il figlio, una scena incommentabile e una notizia che ha fatto il giro del web. Oggi il papà del 13enne aggredito appare ancora amareggiato: “Come sta mio figlio? Si sta riprendendo – racconta parlando con Gianluigi Nuzzi, in diretta su Canale 5 – è una cosa positiva ma servirà un po’ di tempo”.

Quindi ha proseguito: “Domenica è successo un brutto fattaccio, dopo il fischio finale i bambini si sono azzuffati, siamo intervenuti tutti, genitori, dirigenti e allenatori delle due squadre per andarli a dividere, ci eravamo riusciti ma questo papà è entrato in campo e si è scagliato contro mio figlio, una cosa bruttissima, anche perchè adesso si rivedono i video e rivederli fa anche più male. Dai video si vede chiaramente quello che è successo, non c’è bisogno di spiegazioni penso, non ci sono altre spiegazioni da dare”.

13ENNE PORTIERE AGGREDITO, IL PAPA’: “MIO FIGLIO E’ UN PO’ SPAVENTATO”

Il padre del 13enne portiere spiega di non aver ricevuto delle scuse da questo genitore, ne tanto meno le ha ricevute il figlio: “Io non ho sentito questo padre ne la madre del ragazzo – racconta – quella sera hanno diviso il papà, l’hanno mandato sugli spalti. Neanche Thomas l’ha sentito, nessuna telefonata, nessun messaggio, niente”.

Ma come sta oggi il ragazzo? “Oggi il ragazzo è un po’ spaventato, lui non riesce ancora a credere che un papà, come se fossi io, sia riuscito a fare una cosa del genere, non riesce a capacitarsi. Mi ha chiesto se io avessi potuto fare una cosa del genere e io gli ho detto che non ci penso minimamente. Piuttosto li separavo ma andare a picchiare un bimbo di 13 anni no, questo non è il calcio”.



13ENNE PORTIERE AGGREDITO, IL 40ENNE: “CHIEDO SCUSA MA…”

L’aggressore, un 40enne che è stato in seguito denunciato per lesioni, ha rilasciato una intervista al Corriere Torino attraverso cui ha voluto porgere le proprie scuse per aver dato il pessimo esempio, ma ha voluto precisare che il suo gesto è stato dettato per difendere il figlio e che “le cose non sono come vengono raccontate”.

La sua legale, Beatrice Rinaudo, parla di “un unico contatto”, uno schiaffo, spiegando di avere “un video che lo dimostra”. Secondo quanto riferisce il padre del 13enne aggredito, però, la situazione sarebbe andata diversamente, visto che lo stesso genitore racconta di pugni all’indirizzo del figlio e proprio a causa di questa furia ha riportato la frattura del malleolo oltre a varie escoriazioni: di fatto è finito su una sedie a rotelle.