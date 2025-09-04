A Morning News l'intervista al legale dell'uomo accusato di aver aggredito un 13enne portiere su un campo da calcio: scopriamo cosa ha detto

A Morning News ampio approfondimento del caso della settimana: quello del 13enne portiere aggredito durante una partita di calcio dal padre di un avversario. In collegamento vi era il signor Angelo Sarritzu, papà della vittima (che ha riportato la frattura del malleolo e varie escoriazioni), che ha spiegato: “Mio figlio sta, diciamo, bene, si sta riprendendo piano piano ma è molto scosso; in ogni caso si sta riprendendo bene, dai. Come ho provato a spiegare quanto accaduto? Non sono riuscito a spiegarmi quel gesto, non mi immedesimo proprio, non riuscirei”.

E ancora: “Lui mi ha chiesto se mai avessi potuto fare un gesto del genere e io gli ho risposto: mai nella vita. Confrontarmi con l’altro genitore? Mai visto, mai sentito: da quella sera in cui l’hanno separato sugli spalti, mai visto né sentito. Non si è mai fatto vivo, a me personalmente neanche un messaggio; ho visto che si è scusato in qualche rete, ma a me personalmente non ha chiesto scusa: assolutamente mai ricevute scuse da nessuno”.

Beatrice Rinaudo, avvocato dell’aggressore, un uomo di 40 anni già denunciato, ha risposto: “È stato chiesto scusa? Stiamo cercando di metterci in contatto con la famiglia Sarritzu per capire quali siano le loro richieste e porgere le nostre scuse. Signor Angelo, buongiorno: le chiedo formalmente se vuole farmi avere i vostri recapiti in modo tale da poterci mettere in contatto. Nel frattempo porgo le scuse del mio assistito a tutta la sua famiglia. Ci voleva tutto questo tempo per arrivare a delle scuse? Sicuramente no; il problema sono state una serie di situazioni contingenti, come minacce molto pesanti arrivate al mio assistito da parte di varie persone, alcune dicono anche famigliari del signor Angelo. Prendo atto solo di questo”.

13ENNE PORTIERE AGGREDITO, IL PAPA’: “NON MI RISULTANO MINACCE DEI MIEI PARENTI”

Il padre del 13enne portiere ha replicato: “A me non risultano minacce di famigliari o parenti, anche perché non hanno da minacciare nessuno. C’è un avvocato, non c’è nessuno che va a minacciare, e poi per cosa dovrebbero minacciare?”. E ancora: “Noi abbiamo il nostro avvocato e andremo avanti, la denuncia è già stata fatta e mi sembra normale. Un messaggio per questo papà? Se lo avessi davanti adesso gli direi che si dovrebbe vergognare, solo quello. Penso che nessun papà possa fare una cosa del genere: è impensabile”.

L’avvocato ha ripreso la parola: “Il video è abbastanza chiaro da questo punto di vista: il figlio del mio assistito è stato aggredito dal figlio del signor Angelo e, siccome in quel momento nessuno stava intervenendo, lui – sbagliando, senza dubbio – ha ritenuto di dover intervenire a difesa di suo figlio. Sono ragazzini? La mia premessa è stata che ha sbagliato. Le scuse pubbliche le stiamo facendo in tutte le sedi e, tutte le volte che veniamo contattati dai giornalisti, la prima cosa che facciamo è porgere le nostre scuse. Poteva fare le scuse direttamente? Dati i messaggi arrivati è stato ritenuto non opportuno un contatto diretto, ma adesso non possiamo spiegarlo più di così”.

13ENNE PORTIERE AGGREDITO, L’AVVOCATO: “NON VOGLIO ESSERE FRAINTESA”

Il padre del 13enne portiere ha poi ripreso la parola: “Non ne ho idea a quali messaggi si riferisca, anche perché i video parlano da soli. Io non minaccio nessuno e non mi viene neanche in mente di farlo”. Quindi di nuovo l’avvocato: “Io non mi riferivo a lei”. Poi ha precisato: “Non voglio essere fraintesa: quando ho detto ‘solo uno schiaffo’ mi riferivo al fatto che, fino a quel momento, c’era un’unica versione che circolava sui vari giornali, secondo cui il mio assistito avrebbe preso a calci e pugni Thomas, cosa che non è avvenuta. In tal senso dico che il video è chiaro: il mio ‘solo uno schiaffo’ non era per sminuire, ma intendevo dire solo uno schiaffo rispetto a ciò che era stato riportato”.

Ancora il padre: “Si vede in un video mio figlio che viene preso a pugni dall’avversario, dopodiché si vede mio figlio che dà un calcio, poi si azzuffano tutti e due. Non è normale che succeda, ma è successo così. Poi interveniamo tutti noi a cercare di sedare la situazione, siamo riusciti a dividerli; dopo di che arriva il papà che gli dà un pugno e non uno schiaffetto: si vede benissimo, perché mio figlio abbassa la testa e arriva alle ginocchia”.



13ENNE PORTIERE AGGREDITO, CAPEZZONE: “MI AUGURO CHE QUESTO PADRE…”

La risposta del legale: “Non ho mai parlato di schiaffetto… ciò che mi interessa ribadire è che il mio assistito è molto dispiaciuto. Torna a formulare ufficialmente le scuse tramite me, ribadisco che ci metteremo in contatto con voi per chiarire meglio i termini della questione e spero che questa vicenda si possa concludere al più presto, senza che i ragazzi soffrano troppo”. E ancora: “Il figlio del mio assistito come ha reagito? Simone è ovviamente molto traumatizzato, anche perché la conseguenza dei calci sferrati da Thomas (il 13enne aggredito dal padre, ndr) è stata molto importante, tanto che c’è una frattura del bacino. È chiaro che questo insieme di situazioni sta creando disagi, problemi di vario genere, sia fisici che psicologici, come a Thomas anche a Simone”. Poi il papà: “Non mi aspetto nulla, ne sto sentendo di nuove; i bimbi sono usciti tutti da soli dal campo, non so cosa sia successo dopo, non ne ho idea”.

In chiusura, le parole di Daniele Capezzone, ospite negli studi di Morning News, che ha spiegato: “Questo non è un incidente, questa è la tragica regola che accade ogni weekend su centinaia di campetti: atleti aggrediti, arbitri aggrediti, genitori hooligans. Stavolta si è andati oltre. Ogni settimana ci sono episodi, forse un po’ meno gravi, ma siamo lì. L’aggressore è giusto che abbia una difesa, ognuno ha diritto a un processo, ma deve avere serie conseguenze civili e penali. Spero anche in un daspo, che non entri più in qualsiasi campo. E io penso non solo al ragazzo aggredito ma anche al figlio del papà aggressore, che spero non debba avere sentimenti negativi verso il padre ma possa fare una strada tutta diversa”.