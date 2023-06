13enne ruba l’auto alla mamma e si schianta/ Brescia, rischia amputazione piede

Nella giornata di ieri si è verificato un grave incidente stradale con protagonista un 13enne che si è messo alla guida dell’auto della mamma, andando poi a schiantarsi. L’episodio è avvenuto di preciso in quel di Pavone Mella, comune della provincia di Brescia, nel pomeriggio di ieri, e il 13enne dopo lo scontro ha riportato delle gravi ferite al piede, che potrebbe ora essere amputato. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare dal sito de Il Giorno e dell’agenzia di stampa Ansa, il ragazzo stava pulendo l’auto assieme alla mamma nel garage di casa, ma ad un certo punto, approfittando dell’allontanamento del genitore, si sarebbe accomodato al posto di guida e avrebbe messo in moto.

A quel punto si è immesso su via Vittorio Emanuele che è considerata una delle strade più trafficate del comune bresciano, e solo per puro caso non vi era nessuno sulla carreggiata. Il 13enne, secondo la stampa, sarebbe partito addirittura con la portiera aperta, e pochi metri dopo aver messo in moto ha perso il controllo della propria auto, finendo contro la vetrina di un negozio non troppo distante dalla sua abitazione.

13ENNE RUBA AUTO ALLA MAMMA E SI SCHIANTA: LE CONDIZIONI GRAVI DEL SUO PIEDE

Sono stati quindi chiamati i soccorsi e nel giro di qualche minuti si sono recati sul posto gli uomini della polizia locale nonché l’ambulanza: il giovane, dopo essere stato medicato sul posto, è stato portato in ospedale in codice rosso per via delle sue gravi ferite al piede: ora rischia l’amputazione in quanto le condizioni dell’arto sono risultate molto critiche.

Una bravata che potrebbe quindi costare cara al 13enne, che ora rischia di passare il resto della sua vita con un piede in meno. La speranza, ovviamente, è che i medici riescano a fare il miracolo riuscendo a salvare il piede del giovanissimo. Molto probabilmente la prossima volta il ragazzino ci penserà più volte prima di salire su una macchina e mettersi alla guida senza patente.

