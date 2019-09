13enne si getta sotto treno dopo lite con genitori/ Cesena, diverbi per serate fuori

Una terribile tragedia è avvenuta a Cesena, dove una 13enne si è suicidata dopo una lite, l’ennesima, con i suoi genitori. La ragazza è morta travolta da un treno merci contro cui si è gettata. Un gesto volontario, messo in pratica alle 4.30 circa di questa notte, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino. Il dramma si è consumato nel tratto di binario a circa un chilometro a nord di Cesena. Non ci sono dubbi sulla volontarietà del gesto, perché la 13enne aveva lasciato un biglietto a casa. Tra le ragioni che l’hanno spinta al suicidio c’è l’ennesima lite con i genitori per le serate trascorse fuori, spesso fino a tarda ora. Non avrebbe accettato dunque l’ennesimo rimprovero, quindi il diverbio e la decisione di togliersi la vita gettandosi sotto un treno. La 13enne è morta sul colpo. Non è valso a nulla purtroppo l’allarme lanciato dal conducente del treno che è transitato in quel momento. A causa di questa tragedia, il traffico sulla linea ferroviaria Bologna-Ancona è rimasto sospeso per molte ore.

CESENA, 13ENNE SI GETTA SOTTO TRENO DOPO LITE CON GENITORI

Secondo quanto riportato da Teleromagna24, la ragazzina è scappata in piena notte per portare a termine il suo terribile piano suicida. L’autorità giudiziaria ha eseguito tutti i rilievi di legge. Sono state comunque pesanti le conseguenze per quanto riguarda la circolazione dei treni. Tra le ripercussioni ci sono infatti cancellazioni, anche parziali, di treni regionali e ritardi di almeno due ore e mezzo per alcuni convogli. E questo per quanto riguarda le Frecce in transito tra Pescara e Milano, Ancona e Milano, Venezia e Lecce. la situazione è migliorata in mattinata. Dalle 9.36 la circolazione è infatti risultata in graduale ripresa. C’è stato un allungamento dei tempi di percorrenza fino a tre ore e 20 minuti per i treni in viaggio. Sono stati registrati ritardi anche fino a tre ore per i convogli in viaggio. La Polizia intanto indaga sull’accaduto, ma l’ipotesi più accreditata è appunto quella del suicidio.

