Siringhe, tornano le punture misteriose in Francia: 145 donne denunciano attacchi durante la Festa della Musica. Ipotesi taharrush gamea

145 persone, quasi tutte donne, hanno denunciato di essere state punte con siringhe mentre si trovavano immerse nella folla durante i festeggiamenti della Fête de la Musique, celebrata come ogni anno il 21 giugno in tutta la Francia: le segnalazioni sono arrivate da diverse città francesi, a cominciare da Angoulême – dove si contano circa 50 presunti casi – fino a Parigi, Rouen, Chambéry, Metz, Montpellier e molte altre zone coinvolte nei grandi eventi all’aperto. Dodici i fermati finora, tra cui diversi colti sul fatto o riconosciuti dalle vittime, anche se il contenuto delle siringhe resta incerto e oggetto di indagine.

Secondo le ricostruzioni, le punture con siringhe sono state effettuate con movimenti rapidi e in punti difficili da notare subito, come gambe, braccia o collo e alcune delle vittime hanno accusato nausea, vertigini, senso di confusione, sintomi generici che però, uniti al gesto stesso, hanno sufficiente peso da giustificare accertamenti clinici immediati; la polizia ha già avviato più inchieste, mentre il Ministero dell’Interno francese ha confermato che il numero delle denunce raccolte è in crescita, anche se resta da chiarire con certezza se si tratti di vere e proprie somministrazioni di sostanze oppure di atti violenti ma privi di iniezione.

La siringa, in ogni caso, è diventata simbolo di una violenza ambigua e sfuggente – difficile da prevenire e ancora più difficile da documentare con precisione – proprio perché molte delle sostanze sospette, come GHB o insulina, spariscono in poche ore dall’organismo, e se alcuni casi hanno dato esito negativo ai test tossicologici, resta l’effetto psicologico su chi li ha subiti, e il problema di fondo, cioè perché accade e soprattutto per quale motivo in modo così mirato, in prevalenza sulle donne.

Siringhe, tra taharrush gamea e “gioco social”: in Francia un fenomeno inquietante con radici non recenti

La questione delle siringhe non è nuova in Francia: già nel 2022 si era parlato di “punture selvagge” in occasione di eventi simili, e allora le denunce superarono le duemila, ma ora, a distanza di tre anni, il problema si ripresenta con modalità simili – colpi rapidi nella folla, autori difficili da identificare, paura dilagante – e ancora una volta con vittime prevalentemente donne. In alcuni casi, la polizia ha ipotizzato che dietro questi attacchi ci possa essere una sfida social, una sorta di challenge distorta rilanciata online, ma finora nessuna fonte ufficiale ha confermato l’esistenza di appelli digitali alla “caccia con la siringa”, nonostante influencer e attiviste femministe abbiano inviato messaggi d’allerta nei giorni precedenti alla festa.

Il fenomeno, che richiama anche dinamiche già osservate nel cosiddetto taharrush gamea, è difficile da inquadrare perché si muove tra crimine, provocazione e disturbo psicosociale e in assenza di una finalità precisa – quando non vi sono riscontri tossicologici – resta il gesto, un’aggressione anonima, codarda e spesso irripetibile, che genera panico e diffidenza. A Rouen, Roanne, Limoges, Metz e in altri centri si parla di aggressori mascherati, gruppi di giovani che si muovono tra la folla e colpiscono alle spalle.

A Chambéry un uomo si sarebbe spacciato come medico prima di essere fermato, mentre a Montpellier è stato identificato un clandestino con una siringa in mano, ma in molti casi i fermati sono stati rilasciati, mancando prove concrete sulle sostanze o sull’effettiva responsabilità; il mondo femminista francese, già in allerta, ha chiesto misure concrete e protettive come safe space durante gli eventi, sorveglianza rafforzata e campagne di prevenzione.

L’app anti-violenza “The Sorority” è stata scaricata 15.000 volte nei giorni precedenti all’evento, prova evidente che il timore fosse già nell’aria, ma anche se si trattasse “solo” di una moda violenta, resta il dato: le siringhe sono tornate a spaventare le piazze francesi, e con loro, la sensazione che per molte donne, oggi, neanche una festa all’aperto sia un luogo davvero sicuro.