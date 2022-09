14enne cade nel vuoto: morto dopo volo 100 metri/ Incidente montagna, altri 2 feriti

Un 14enne cade nel vuoto e muore dopo un volo terribile, di decine di metri. È la cronaca che arriva dal Canton Ticino e che riguarda un drammatico incidente in montagna avvenuto durante un’escursione nel territorio della frazione di Ghirone, nel Comune svizzero di Blenio. Il minorenne precipitato senza scampo sarebbe originario della provincia di Varese e sarebbe caduto mentre percorreva un sentiero in compagnia di un gruppo di escursionisti. Stando a una prima ricostruzione, il giovane avrebbe travolto un coetaneo e quest’ultimo sarebbe in gravi condizioni come un altro ragazzo della stessa età, un 14enne svizzero che sarebbe precipitato a sua volta nel tentativo di soccorrere i primi due.

A rendere nota la notizia della tragedia che si è consumata poche ore fa in montagna nel Canton Ticino è stata la Polizia cantonale, come riporta il comunicato relativo al 14enne che cade nel vuoto. Secondo una prima ricostruzione, la giovane vittima si trovava sul posto con una comitiva, in zona Capanna Scaletta, e sarebbe precipitata per circa 100 metri – trascinando con sé l’altro coetaneo italiano poi rimasto gravemente ferito – mentre camminava lungo un sentiero di montagna molto frequentato in questi ultimi scorci d’estate. Il terribile incidente si sarebbe verificato intorno a mezzogiorno di ieri, 4 settembre, in un’area a circa 2.200 metri di altezza.

Incidente montagna Canton Ticino: 14enne cade nel vuoto e muore dopo volo di 100 metri

L’incidente in montagna nel Canton Ticino è avvenuto ieri poco prima di pranzo, intorno alle 12, e nel tragico volo di circa 100 metri il 14enne italiano originario di Varese non avrebbe avuto scampo. Secondo una prima ricostruzione riportata dall’agenzia di stampa, il minorenne sarebbe caduto nel vuoto mentre stava facendo un’escursione in zona Capanna Scaletta con una comitiva. Un altro ragazzo della sua età, parte dello stesso gruppo in vacanza nell’area svizzera del comune di Blenio, sarebbe caduto dopo essere stato travolto dal giovane. Il dramma si sarebbe verificato mentre camminavano lungo un sentiero di montagna in zona Capanna Scaletta, dove si troverebbe un rifugio a circa 2.200 metri d’altezza.

I due giovanissimi sarebbero precipitati insieme e un terzo, coetaneo di nazionalità svizzera che non sarebbe stato parte della stessa comitiva, sarebbe rimasto ferito gravemente nel tentativo di soccorrerli. Il 14enne travolto dal ragazzo poi morto dopo il volo di circa 100 metri sarebbe ricoverato anch’egli in gravi condizioni. La Polizia cantonale, nella nota sul terribile incidente in montagna, ha reso noto che attualmente sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. L’inchiesta dovrà stabilire cosa è accaduto quando il giovane, mentre camminava sul sentiero, è caduto per circa 100 metri travolgendo il secondo minorenne italiano che era nel gruppo con lui. Il ragazzino svizzero che avrebbe cercato di prestare il primo soccorso è originario del Mendrisiotto ed è precipitato nel suo tentativo di aiutare i giovani. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, l’intervento dei soccorritori della Rega e del SAS che non hanno potuto fare altro che costatare la morte del primo ragazzino precipitato. Gli altri due sono stati trasportati in elicottero all’ospedale e non sarebbero ancora dichiarati fuori pericolo. A detta dei medici, hanno riportato ferite talmente gravi che la prognosi resta riservata in attesa di nuovi accertamenti.











