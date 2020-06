14enne investito e ucciso a Roma/ 22enne positivo al test antidroga arrestato

Pubblicità

Un ragazzo di soli 14 anni è stato investito e ucciso nella serata di ieri a Roma da un’automobilista risultato essere poi positivo al test antidroga. La vicenda è riferita nel dettaglio dai colleghi di Today, e narra la triste storia con protagonista il giovanissimo Mattia Rioperto, travolto da un’automobile guidata da un 22enne, successivamente arrestato con l’accusa di omicidio stradale. L’episodio è accaduto attorno alle ore 22:00 di ieri in quel di via Francesco Cilea, non troppo lontano dalla scuola Mozart, nel quartiere “Infernetto”. Mattia era in giro con alcuni amici del quartiere per una serata di svago, e mentre stava attraversando la strada è stato investito in pieno da un’auto che non si è fermata nonostante il giovane stesse camminando sulle strisce pedonali. In base alla ricostruzione effettuata dagli agenti del Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, a travolgere il 14enne sarebbe stata una Peugeot 108 che avrebbe continuano la propria folle corsa per altri 30 metri circa, terminandola proprio di fronte alla scuola locale.

14ENNE INVESTITO E UCCISO A ROMA: IL DRAMMA VISSUTO DAI GENITORI

Sull’asfalto non è stato trovato alcun segno di frenata, chiaro indizio di come il 22enne alla guida del mezzo non abbia proprio visto il ragazzino attraversare la strada sulle strisce. Nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo incriminato altri amici della vittime, nonché tanti residenti del quartiere e i genitori del giovane, che abitando lì vicino, sono subito scesi in strada una volta sentito l’impatto. Nel contempo sono stati allertati i soccorsi, ma quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato, purtroppo Mattia Roperto era già morto: vano è stato ogni tentativo di rianimarlo, il ragazzino era già morto a causa del tremendo impatto con l’auto. Il conducente è stato portato presso l’ospedale Grassi dove è stato sottoposto al test di alcol e droga, risultato poi positivo.



