14enne molestata dal prof: preside sarà sostituita/ Corteo studenti a Castrolibero

La vicenda della 14enne molestata dal prof presso l’istituto d’istruzione superiore di Castrolibero (Cosenza) è stata protagonista della puntata di venerdì 18 febbraio 2022 di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. In diretta sono state mostrate le immagini del corteo degli studenti scesi in strada a protestare e a chiedere “meno abusi e più rispetto”. Come ha raccontato l’inviata del programma, Roberta Spinelli, si è trattato di una manifestazione pacifica e che “ha voluto far partire dalla Calabria una voce contro gli abusi nelle scuole e contro l’omertà. Fra i presenti non ci sono solo gli studenti del liceo occupato, ma anche alunni provenienti da tutta la regione, genitori, docenti e bambini, che stanno sfilando a sostegno dei ragazzi per gridare il loro no alla violenza e alle molestie a scuola, luogo che dovrebbe essere il più sicuro per antonomasia”.

Tra i tanti slogan che campeggiano sui cartelli mostrati davanti alle telecamere Rai, ce n’è uno che colpisce particolarmente: “La colpa non era mia, non c’entra dove stavo e com’ero vestita”. Un modo per abbattere il gap culturale nei confronti delle donne all’interno della società, purtroppo ancora esistente nonostante anni di battaglie in tal senso.

CORTEO CASTROLIBERO PER 14ENNE MOLESTATA DAL PROF: LA DIRIGENTE SCOLASTICA SARÀ SOSTITUITA

Ai microfoni di “Storie Italiane”, in occasione del corteo a sostegno della 14enne molestata dal prof, è intervenuta la signora Adele, mamma di Emanuele, il giovane che a ottobre era stato pestato fuori dalla stessa scuola a Castrolibero: “Oggi sono fortemente emozionata, è un grande giorno – ha dichiarato –. È il giorno della risposta, della verità. Tutto è partito dai giovani di questa scuola, che rappresentano un esempio per i loro coetanei di tutta Italia. Hanno voluto gridare il loro no alla sopraffazione”.

Nel contempo, a breve si arriverà alla sostituzione della preside; infatti, dopo avere ricevuto la lettera di malattia da parte dell’attuale dirigente, l’ufficio scolastico regionale della Calabria ha pubblicato un avviso, mediante il quale ha comunicato di essere alla ricerca di un sostituto fino alla fine dell’anno. Dopodiché sarà nominato un nuovo dirigente a partire da settembre.



