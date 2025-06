Dramma a Bergamo dove una 14enne è morta nella serata di ieri dopo essere caduta dal tetto di una fabbrica abbandonata

Dramma a Bergamo dove una ragazzina 14enne è stata trovata senza vita, in un capannone abbandonato. La notizia è riportata in questi minuti dai principali organi di informazione online, a cominciare dal sito del Corriere della Sera, precisando che la giovane vittima è stata rinvenuta nella zona abbandonata della ditta Reggiani, una fabbrica in disuso sita in via Legrenzi, non troppo distante dalla Circonvallazione.

La macabra scoperta è arrivata nella serata di ieri, attorno alle ore 20:30, e le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di capire cosa sia successo: un omicidio, un suicidio o magari una morte per un malore post overdose. Tutte circostanze che andranno chiarite nelle prossime ore nel frattempo vi sarebbe stata una chiamata al 112 che denunciava un gravissimo incidente appunto all’ex Reggiani. Quando le forze dell’ordine e gli uomini del 118 si sono recati sul luogo segnalato purtroppo non vi era già più nulla da fare visto che hanno ritrovato la 14enne già morta.

14ENNE MORTA A BERGAMO: ORIGINARIA DELL’UCRAINA, IN ITALIA DA ANNI

E’ risultata essere una giovane ragazza proveniente dall’Ucraina, che viveva da diversi anni in Italia in quel di Ponteranica, nella bergamasca, assieme ai nonni. Si è poi scoperto che la giovane era data per scomparsa da mercoledì scorso, 25 giugno 2025, poco prima dell’esame di terza media. Ieri mattina la giovane si sarebbe infatti dovuta presentare a scuola per sostenere l’esame orale ma in aula non ha mai messo piede: possibile che l’omicidio e l’esame siano collegati?

Magari la ragazzina non aveva studiato e si è fatta prendere dal panico? A trovare il corpo senza vita della 14enne sono stati lo zio e il cugino della stessa vittima, che sapevano che frequentava quello stabile abbandonato: ieri sera, non vedendola tornare dopo 24 ore, hanno deciso di recarsi presso l’ex Reggiani, trovando il corpo purtroppo senza una vita.

14ENNE MORTA A BERGAMO: NON IL PRIMO CASO ALL’EX REGGIANI

Secondo quanto emerso la 14enne sarebbe deceduta dopo una caduta dal tetto, quindi un volo di diversi metri che non le ha lasciato scampo. Resta da capire se si sia trattato di un gesto estremo, quindi un suicidio o se magari qualcuno l’ha spinta di sotto, o ancora, un gioco finito male, una bravata come purtroppo se ne sentono spesso e volentieri: una camminata su un tetto pericolante, la struttura che cede, e il volo mortale.

Quando il personale sanitario è giunto presso lo stabile non ha potuto fare altro che constatare il decesso della ragazzina, molto probabilmente morta sul colpo. Non è la prima volta che gli abitanti della zona segnalano alle autorità la presenza di persone sulle coperture e a settembre del 2023 era accaduto qualcosa di simile, con un giovane graffitaro che era salito sul lucernario per poi fare un volo di diversi metri, ferendosi gravemente.