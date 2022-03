14enne morto nel letto da due mesi/ I genitori: “Speravamo in un miracolo di Dio”

Una storia assurda arriva dal Belgio, dove per due mesi due genitori hanno lasciato il corpo del figlio 14enne, morto per Covid, nel suo letto. I due hanno spiegato di non aver avvisato della morte del piccolo perché speravano “che Dio facesse un miracolo” e lo riportasse in vita. La terribile scoperta è stata fatta venerdì scorso in Belgio, nella cittadina di Turnhout, in provincia di Anversa, nelle Fiandre. Come spiega il quotidiano locale NWS – Flandersnews, la situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine. La polizia è intervenuta e ha trovato il corpo del ragazzino sul letto, in evidente stato di decomposizione.

Peter Janssens, l’avvocato del padre, che ora è indagato assieme ad altre 5 persone per averne provocato la morte per negligenza, ha spiegato i dettagli della faccenda. Il giovane aveva contratto il Covid a inizio gennaio: “I genitori sono persone molto religiose, sono membri di una specie di congregazione pentecostale che è più conosciuta in Olanda che qui” ha spiegato l’avvocato.

14enne morto in Belgio per Covid: i genitori non lo hanno curato

Come ha spiegato l’avvocato Janssens, il 14enne è morto per Covid senza aver mai preso nessun farmaco. Il legale ha spiegato che proprio a causa della loro appartenenza alla congregazione pentecostale, i genitori non hanno somministrato alcun farmaco al figlio, che si è quindi aggravato ed è morto. “Il padre non si era mai confrontato con la morte, tanto meno la morte di un bambino. Così si è rivolto alla Bibbia e lo ha tenuto in casa sperando in un miracolo. Per pura disperazione i familiari si sono aggrappati alla speranza che Dio potesse ancora fare qualcosa”, ha spiegato Janssens. Il corpo del bambino è stato affidato ai medici legali per l’autopsia e le indagini sono ancora in corso.

Il piccolo Jairon, che faceva pugilato a livello agonistico, si era ammalato di coronavirus, mostrando sintomi simili a quelli influenzali. Il giovane si sarebbe poi rimesso in salute, riprendendo anche le competizioni sportive, per poi riammalarsi di nuovo e morire.



