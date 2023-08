14enne ruba il Suv al padre e si schianta contro un hotel a Fregene/ La follia ripresa in un video

Ruba il Suv al padre e poi si schianta contro il muro. Mercoledì 2 agosto, un 14enne è finito contro l’esterno dell’Hotel Corallo, uno dei locali più esclusivi di Fregene, a pochi chilometri dal centro di Roma. Il ragazzino è rimasto contuso ma non ferito gravemente. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 14enne si sarebbe impossessato delle chiavi dell’auto del papà, come si vede anche da un video che ha pubblicato su Instagram, nel quale ha ripreso gli ultimi istanti della sua bravata.

Nelle immagini, girate alle 4:30 del mattino, il giovane sfreccia con il Suv Mercedes, vantandosi con i suoi amici di poter arrivare fino a 100 chilometri orari lungo le vie della località balneare alle porte di Roma. Nella zona dove il ragazzino, ovviamente senza patente, sfiorava i 100 chilometri orari, il limite è a 30. Tanto che è bastata una sterzata all’interno di un parcheggio per far perdere il controllo della vettura al giovane, che si è così schiantato contro il muro di cinta del locale di Fregene.

14enne ruba il Suv al padre e si schianta contro l’Hotel Corallo

Le immagini postate su Instagram dal 14enne sembrano proprio girate nei pressi dell’hotel in via Gioiosa Marea a Fregene, come spiega Today. Qui è stata poi trovata l’autovettura, incastrata nel muro di cinta. A bordo del Suv anche altri ragazzi che sarebbero fuggiti. Il minorenne alla guida, invece, è stato deferito all’autorità giudiziaria. Il padre dovrà adesso risarcire i danni all’albergo e rispondere del mancato controllo del figlio.

Il ragazzino alla guida della Mercedes, nel video finito in rete, si vanta di poter raggiungere in pochi secondi i 100 chilometri all’ora e lo fa, con rapidi cambi di direzione, sul lungomare di Fregene. Il tutto sarebbe avvenuto nel parcheggio antistante all’Hotel Corallo, che ha subito i danni della follia e dell’incoscienza del giovane.

