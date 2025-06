14enne si butta dalla finestra dopo che la mamma le ha ritirato il cellulare: è accaduto a Teano, la giovane è fortunatamente viva

Si è sfiorata la tragedia a Teano, in provincia di Caserta, dove una 14enne si è lanciata dalla finestra di casa dopo che la madre le aveva sottratto il suo cellulare. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare da Fanpage, l’episodio è scioccante e per certi versi testimonia i tempi che stiamo vivendo, con molti ragazzi ossessionati dal proprio telefono, al punto di pensare alla morte nel caso in cui dovessero separarsene.

La 14enne aveva litigato con la mamma, secondo la ricostruzione dei fatti, e la donna le aveva quindi vietato di usare il dispositivo, ma la giovane non aveva accettato il divieto e si è quindi gettata di sotto. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 24 giugno 2025, e una volta allertati i soccorsi nel giro di pochi minuti sono arrivati gli uomini del 118 sul luogo che hanno preso in carica la ragazza, per poi trasportarla presso l’ospedale di Caserta Sant’Anna e San Sebastiano.

14ENNE SI GETTA DALLA FINESTRA DOPO RITIRO CELLULARE: COSA E’ SUCCESSO

La 14enne è stata sottoposta a tutti gli esami e gli accertamenti del caso e fortunatamente non sono emerse delle lesioni gravi al punto da farle rischiare la vita. La fortuna della ragazzina è stata che la finestra da cui si è gettata si trovava a pochi metri di altezza, ma in caso contrario molto probabilmente oggi saremmo qui a raccontarvi una storia differente.

Dopo l’arrivo dei soccorsi sul luogo sono giunti anche gli uomini dei carabinieri della stazione di Teano che hanno ascoltato i famigliari facendo scattare le indagini. Non è emerso nullo di “nascosto”, ma semplicemente quanto detto sopra: fra madre e figlia c’era stato un litigio poco prima che era scaturito tra l’altro proprio per via dell’utilizzo del telefono. Nessuna aggressione o tentativo di omicidio quindi, ma un gesto insulso della 14enne, spinta dalla disperazione dopo la separazione dal suo “amico virtuale”.

14ENNE SI GETTA DALLA FINESTRA DOPO RITIRO CELLULARE: IL COMMENTO DI SALVINI

La vicenda è giunta anche alle orecchie del ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, che attraverso la propria pagina Instagram ufficiale l’ha commentata scrivendo “Una storia che colpisce e che non può lasciare indifferenti, specialmente per chi ha il difficile ruolo di genitore”. Secondo il leader della Lega dietro l’episodio della 14enne si nasconde “un disagio profondo che riguarda tanti adolescenti: l’isolamento, la dipendenza – purtroppo sempre più diffusa – da smartphone, la fatica nel gestire regole e limiti”.

Il vice presidente del consiglio ha quindi colto l’occasione per ringraziare personalmente il ministro dell’istruzione Valditara, che da quando in carica si sta battendo contro l’uso dello smartphone nelle scuole. “C’è un vuoto che riguarda tutti, genitori e figli, e ciascuno di noi – famiglie, scuole, associazioni – deve fare il massimo per colmarlo, educare all’uso responsabile e sostenere i giovani e i più fragili. Per prevenire episodi di questo genere. Non possiamo restare a guardare”, ha concluso Salvini mandando poi un abbraccio alla ragazzina e alla mamma.