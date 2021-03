14enne si lancia dalla finestra della sua scuola/ “É tentato suicidio: è gravissima”

Dramma a Sant’Agata di Militello, provincia di Messina: una giovane di 14 anni si è lanciata dalla finestra del secondo piano della sua scuola, è in condizioni gravissime. Come riportato dal Giornale di Sicilia, la studentessa è attualmente ricoverata in prognosi riservata e sta lottando tra la vita e la morte.

La tragedia è avvenuta ieri, lunedì 22 marzo 2021, all’Istituto superiore Sciascia-Fermi di contrada Muti di Sant’Agata di Militello: secondo quanto ricostruito dalle autorità, si tratta di un tentato suicidio e non di un incidente. Le forze dell’ordine hanno infatti rinvenuto una lettera scritta dalla 14enne in cui spiegava i motivi del suo gesto, nonché alcuni messaggi inviati prima del dramma.

Sui fatti di Sant’Agata di Militello sono in corso gli accertamenti della polizia locale al comando del Vicequestore Gaetano di Muro. Il Giornale di Sicilia ha evidenziato che il procuratore della Procura di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, ha aperto un’indagine per appurare la natura del gesto ma, come già evidenziato, tutto lascia propendere che si sia trattato di un gesto volontario. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni della 14enne, attualmente ricoverata all’ospedale Papardo di Messina. In queste ore, inoltre, i suoi genitori saranno sentiti dagli inquirenti.

