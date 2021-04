14enne ucciso con spada samurai/ Londra, difendeva l’amico da furto del suo scooter

Si chiama Fares Maatou, aveva 14 anni ed è stato ucciso appena fuori Londra alle 16 di sabato con una spada samurai: purtroppo non è la trama di un film d’azione ma quanto di più vero avvenuto a Newham, East London, nel pomeriggio di ieri fuori da una pizzeria. La sua sola colpa è l’essersi opposto al furto dello scooter elettrico pare di un amico: il 14enne è stato oggetto prima di insulti e poi di spintoni e aggressioni, fino al colpo fatale pare proprio con una spada da samurai e successivamente con un palo di metallo.

Si sarebbe opposto a cedere lo scooter al gruppo di bulletti che gravitavano attorno e così l’assurda e ignobile tragedia si è consumata in pieno giorno appena fuori dalla City: stando a quanto riportato dalla Bbc, i dipendenti della pizzeria hanno prestato i primi soccorsi a Fares in attesa dell’ambulanza ma per il giovanissimo non c’è stato niente da fare.

TRAGEDIA A LONDRA, INDAGINI ANCORA IN CORSO

In relazione all’omicidio, stamane la polizia ha arrestato tre adolescenti di 14 e 15 anni pare collegati da molto vicino all’aggressione di ieri: si aggravano e crescono purtroppo gli episodi di violenze giovanili con armi da taglio nella zona di Londra, quello di Fares ad esempio è l’11esimo giovane accoltellato a morte nella Capitale inglese dall’inizio dell’anno. Il sindaco di Londra Sadiq Khan si è detto «profondamente rattristato per l’omicidio» del giovane 14enne, aggiungendo «Sono in contatto con il vicecommissario e il mio pensiero va alla famiglia e agli amici della vittima».

Le autorità intanto ribadiscono ogni giorno l’appello a possibili testimoni e agli stessi colpevoli: «Questo terribile incidente è avvenuto in una strada trafficata in pieno giorno, quindi se hai visto o sai qualcosa, per favore non restare in silenzio», riporta il sindaco secondo il focus di Fanpage. Stando invece a quanto riporta il Messaggero, la stampa inglese ha reso noto che il padre dell’adolescente ucciso è purtroppo «gravemente malato di Covid-19» e ancora non saprebbe della morte di Fares.



