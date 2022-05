14enne violenta ragazza davanti a figlia di 4 anni/ Poi l’aggredisce e l’accoltella

Choc negli Stati Uniti, precisamente nello stato di New York, dove un ragazzo di soli 14 anni è stato arrestato dopo aver violentato una donna di fronte alla sua figlia di appena 4 anni. L’evento, riportato da alcune emittente d’oltre oceano, si è verificato lo scorso mese di aprile, ma il giovane è stato arrestato in queste ore dopo una serie di indagini. Sembra che assieme al 14enne vi fosse anche un altro ragazzo, un complice che avrebbe fatto irruzione nella casa della giovane madre, situata in quel di Mastic Beach, ma per il momento lo stesso risulta essere irrintracciabile.

Strage Samarate, suocero del killer: "Provai a scuoterlo"/ "Parlava di bancarotta e…"

Stando a quanto fatto sapere dal procuratore distrettuale della contea di Suffolk, Ray Tierney, attraverso una conferenza stampa, i due indossavano delle maschere quando sono appunto entrati nella casa della donna, alle ore 15:15 del 19 aprile scorso. La vittima, una ragazza di soli 23 anni, pensava che fosse il marito che rientrava dal lavoro, per poi ritrovarsi di fronte i due sconosciuti. L’intento dei due delinquenti era quello di rapinare la ragazza, ma mentre uno dei due stava cercando degli oggetti da portare via, il 14enne (armato con un coltello a serramanico), rimasto da solo con la vittima nella stanza, ha iniziato ad abusare di lei, di fronte ad una bambina di appena 4 anni.

"Aldo Moro? Amici lo volevano morto"/ Gen. Cornacchia: "Nessuno ha voluto liberarlo"

14ENNE VIOLENTA GIOVANE MADRE: RISCHIA 10 ANNI DI GALERA

Dopo di che il ragazzo ha trascinato la madre nel corridoio per continuare a violentarla e quando ha finito ha riportato la donna nella stanza dove c’era la figlia. Non contento ha cercato anche di prendere la piccola, e a quel punto la madre ha reagito ricevendo una pugnalata al petto dal suo aggressore.

I due sono poi scappati mentre la vittima ha chiamato i soccorsi ed è stata poi raggiunta dai sanitari: fortunatamente non era in gravi condizioni. In seguito il giovane delinquente è stato rintracciato e accusato di stupro e varie violenze, oltre che ovviamente di rapina: rischia fino a dieci anni di carcere se venisse condannato.

Liliana Resinovich/ Dubbi di Sebastiano “Vicini dissero che avevano un regalo ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA