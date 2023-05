15 Cinghiali irrompono ad una festa di compleanno/ Trevignano, invitati terrorizzati

Un compleanno decisamente spaventoso quello che si è festeggiato a pochi chilometri da Roma. Tutta colpa dei cinghiali, che sentendo l’odore di carne alla griglia, un classico barbecuè, si sono presentati in massa presso l’abitazione del festeggiato, terrorizzando i presenti. Stando a quanto riferito dai colleghi di Fanpage, sarebbero stati in 15 in totale i cinghiali che hanno invaso il giardino durante la festa, vagando fra i tavoli e annusando tutto quello che trovavano a portata appunto di naso. Alcuni cinghiali hanno anche assaggiato un po’ di frutta fresca e delle tartine, per poi uscire da un portone sul retro.

“Maltempo Emilia Romagna colpa ciclone Tirreno”/ Esperti: “Diverrà la normalità”

L’episodio si è verificato di preciso in quel di Trevignano, comune famosissimo in queste ultime settimane per via della Madonna che lacrima e della veggente Gisella, e precisamente in un’area boschiva sita a pochi chilometri dai laghi di Martignano e Bracciano, a nord della capitale. Si tratta di una zona molto ricca di esemplari selvatici, viste le vaste aree verdi presenti, e lo si è capito chiaramente dalla presenza dei cinghiali alla festa di compleanno, anche se solo da imbucati.

Marzia Capezzuti/ Anna Vacchiano testimone chiave, ora ha paura e resta in silenzio

CINGHIALI A FESTA DI COMPLEANNO: FORTUNATAMENTE NESSUNO SI E’ FATTO MALE

Fortunatamente i cinghiali hanno presenziato poco al compleanno, facendo un giro e poi andandosene, ma per gli organizzatori dell’evento, come riferito ancora dai colleghi di Fanpage tramite il loro sito, è stato un vero e proprio incubo. Non sapendo dove andare, vedendo arrivare ben 15 cinghiali, hanno deciso di barricarsi in casa, terrorizzati.

Tra i presenti c’erano anche due cacciatori che hanno cercato di gestire i momenti di alta tensione, invitando i presenti al banchetto a evitare di far agitare l’animale selvatico, lasciandolo girare fra i tavoli e aspettando che se ne andasse da solo, cosa che alla fine si è verificata senza alcun incidente ne disordine. Tutto si è quindi risolto nel migliore dei modi, con nessun presente che si è fatto male e i cinghiali che sono ritornati nel bosco.

Napoli, professoressa picchiata da 13enne/ "Pugno violento nell'occhio, barcollavo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA