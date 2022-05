“15 milioni di morti legati al Covid”/ Oms: il doppio rispetto alle stime

La pandemia di Covid ha causato la morte di circa 15 milioni di persone in tutto il mondo, per la precisione 14,9 milioni, tra il primo gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021: questa la stima del’Oms. L’Organizzazione mondiale della sanità ha reso noto un nuovo studio sul virus e ha evidenziato che si tratta del 13% di decessi in più rispetto a quanto normalmente previsto in due anni.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 MAGGIO/ +138 morti, -232 ricoverati

Secondo gli esperti, molti Paesi avrebbero sottostimato il numero di vittime legate al Covid: segnalati 5,4 milioni di decessi, quasi un terzo rispetto alla stima effettiva. Per fare un esempio, in India secondo l’Oms ci sono stati 4,7 milioni di morti, dato dieci volte superiore rispetto a quelli ufficiali, e quasi un terzo dei decessi a livello globale.

"Vaccini causano demenza, tumori e paralisi"/ Tutte le bufale nello 'studio' su danni

LE STIME DELL’OMS SULLA PANDEMIA DI COVID

L’Oms ha calcolato l’eccesso di mortalità per Covid come la differenza tra il numero di decessi che si sono verificati ed il numero che ci si aspetterebbe in assenza della pandemia sulla base dei numeri degli anni precedenti. Gli analisti hanno messo in risalto che la maggior parte delle morti in eccesso, l’84%, si concentra nel sud-est asiatico, in Europa e nelle America. Il 68%, inoltre, si concentra in appena dieci Paesi a livello globale. “Questi dati che fanno riflettere non solo indicano l’impatto della pandemia, ma anche la necessità che tutti i Paesi investano in sistemi sanitari più resilienti in grado di sostenere i servizi sanitari essenziali durante le crisi, compresi sistemi di informazione sanitaria più forti”, le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, riportate da Nova. Continuano la nostra analisi dello studio Oms, il bilancio delle vittime per Covid è più alto per gli uomini (57%) che per le donne (43%). Per quanto riguarda le fasce d’età, è più alto tra gli anziani. Presentando la ricerca, Samira Asma ha messo in risalto che “la misurazione della mortalità in eccesso è una componente essenziale per comprendere l’impatto della pandemia. I cambiamenti nelle tendenze della mortalità forniscono informazioni ai decisori per guidare le politiche per ridurre la mortalità e prevenire efficacemente crisi future – riporta l’agenzia di stampa – A causa degli investimenti limitati nei sistemi di dati in molti paesi, la reale portata dell’eccesso di mortalità spesso rimane nascosta”.

LEGGI ANCHE:

Mascherina al lavoro, Andreoni "Male differenze pubblico-privato"/ "Pericolo resta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA