15enne accoltella compagno di scuola che lo bullizzava/ Rimini “Reagito a vessazioni”

Dramma a Rimini: un giovane di 15 anni ha accoltellato un compagno di scuola. L’episodio si è verificato oggi, mercoledì 9 febbraio 2022: in base alle prime ricostruzioni, lo studente avrebbe aggredito con una lama il coetaneo in seguito ai numerosi episodi di bullismo di cui è stato vittima.

Una tragedia sfiorata quella di Rimini: il ragazzo assalito non sarebbe in pericolo di vita secondo quanto riportano i colleghi dell’Ansa, ma sono attesi nuovi aggiornamenti a stretto giro di posta. Il fatto è stato registrato all’Istituto tecnico Alberti: il 15enne ha raggiunto la vittima in un laboratorio della scuola e lo ha colpito con alcuni fendenti.

Luc Montagnier è morto?/ “Fake news, entourage nega”, ma è giallo sul decesso

Rimini, 15enne accoltella compagno di scuola che lo bullizzava

Insulti a sfondo sessuale e atti di bullismo ripetuti, questo ha spinto il 15enne di Rimini ad accoltellare il coetaneo. Continue vessazioni, spiega l’Agi, sfociate in disgrazia. L’agenzia di stampa conferma che la vittima dell’attacco con coltello è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena con un profondo taglio all’altezza della milza ma fortunatamente le sue condizioni di salute non sarebbero gravi: la lama, seppur per pochi millimetri, non è stata raggiunta. L’allarme è scattato subito: il personale scolastico ha contattato i sanitari e gli agenti di polizia, che hanno denunciato il giovane alla procura dei minori di Bologna per lesioni gravissime. In corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per appurare il movente dell’azione aggressiva. Secondo quanto reso noto da Open, l’aggressore avrebbe preso il coltello utilizzato per l’attacco da casa, ma sono attese conferme in tal senso dalle autorità. I dirigenti scolastici per il momento non hanno commentato l’accaduto, preferendo un “no comment” per non intaccare il lavoro delle autorità.

Fusione nucleare, al JET di Oxford il nuovo record/ Prodotti 59 megajoule di energia

LEGGI ANCHE:

Open, chiesto processo per Renzi e altri 10 indagati/ Anche Boschi e Lotti: le accuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA