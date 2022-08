15enne accoltellato a Busnago/ Rissa per uno sguardo finisce nel sangue

Un 15enne accoltellato a Busnago durante una rissa per uno sguardo: questa la prima ricostruzione su quanto si sarebbe consumato all’esterno di un centro commerciale del Milanese e che, secondo quanto riportato dall’Ansa, vedrebbe coinvolto anche un 27enne. Sarebbe stato quest’ultimo, a quanto si apprende, a colpire il minorenne con un coltello nel contesto di una violenta colluttazione sfociata nel sangue e nell’arresto dello stesso da parte dei carabinieri.

Il 15enne accoltellato a Busnago sarebbe stato trovato a terra con una profonda ferita a carico dell’addome, all’altezza del diaframma. L’agenzia di stampa ha riportato un aggiornamento sulle sue condizioni dopo il ricovero all’ospedale San Gerardo di Monza, dove sarebbe stato trasportato in codice rosso e sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. La rissa sarebbe avvenuta nel pomeriggio del 16 agosto scorso, ma la notizia è emersa soltanto in queste ore. Alcuni testimoni oculari avrebbero riferito che i due giovani non si conoscevano e che la violenza sarebbe scoppiata all’improvviso dopo un presunto sguardo rivolto dal 27enne al 15enne. Dopo una serie di pugni e calci, sarebbe spuntata l’arma da taglio con cui il minore sarebbe stato poi accoltellato.

15enne accoltellato a Busnago: fermato un 27enne

Secondo quanto finora ricostruito sulla rissa che avrebbe visto un 15enne accoltellato a Busnago, i militari avrebbero fermato il 27enne ritenuto responsabile del ferimento poche ore dopo l’accaduto. La dinamica resta ancora da chiarire ma vi sarebbero alcuni punti già messi in luce dagli inquirenti: il minore avrebbe minacciato l’uomo forse perché infastidito da uno sguardo insistente, e dalle parole si sarebbe passati alle botte. Pugni e calci tra i due avrebbero fatto da anticamera all’aggressione con un coltello da parte del 27enne, il quale avrebbe colpito il 15enne accoltellato a Busnago all’addome, lasciandolo a terra in una pozza di sangue.

L’indagato, riferisce ancora l’Ansa, avrebbe poi lasciato il centro commerciale a bordo di un’auto mentre il minorenne si sarebbe rifugiato in una sala giochi dello stesso complesso, prima di essere soccorso e trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza. Alla scena avrebbero assistito diverse persone il cui racconto è attualmente al vaglio dei carabinieri. A incastrare il 27enne, già noto alle forze dell’ordine perché in passato trovato in possesso di un taser, le immagini del circuito interno di videosorveglianza che avrebbero inoltre ripreso la targa del veicolo su cui avrebbe lasciato il luogo della rissa. I militari della Compagnia di Vimercate lo avrebbero intercettato e fermato poco prima che facesse rientro a casa e, in sede di perquisizione gli avrebbero trovato in tasca un coltello a serramanico e 2 dosi di cocaina. A suo carico le accuse di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e porto di oggetti atti a offendere. Il 15enne accoltellato a Busnago sarebbe attualmente in cura presso il reparto di terapia intensiva.











