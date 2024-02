15enne accoltellato a Roma: fermato 18enne sudamericano/ L’aggressione durante una maxi rissa

Un nuovo accoltellamento a Roma, fortunatamente senza esito drammatico: un 15enne è stato ferito in maniera grave alla fermata della Metro C capitolina al Pigneto, aggredito da un 18enne. La vittima, come riferisce il Corriere della Sera attraverso il suo sito online, era di nazionalità tunisina, ed è stato ferito con una coltellata. Il responsabile è un 18enne originario del Sud America che è stato fermato dalle forze dell’ordine in quanto fortemente sospettato di aver aggredito la vittima con un’arma da taglio.

Il 15enne si trova attualmente all’ospedale Bambino Gesù di Roma, ricoverato in codice rosso e la sua prognosi resta riservata. Ha infatti un polmone perforato ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita. Ferito anche lo stesso 18enne sudamericano, che si trova in codice giallo presso l’ospedale San Giovanni, piantonato dagli agenti e già denunciato per lesioni aggravate. Questo il bilancio di una rissa scoppiata nella serata di ieri, mercoledì 31 gennaio 2024, presso il Pigneto, non troppo distante dalla stazione della Metro C.

15ENNE ACCOLTELLATO A ROMA: FERMATO 18ENNE SUDAMERICANO. APERTA UNA INDAGINE

Sulla vicenda è stata aperta una indagine e la polizia ha già raccolto alcune testimonianze di modo da poter ricostruire i fatti. Sembra che il tutto sia scoppiato attorno alle ore 19:30 quando due gruppi di giovani, non è chiaro se solo stranieri o anche italiani, si sono affrontati in mezzo alla strada. Dopo le prime botte sono spuntati i coltelli e il tunisino è stato colpito e si è accasciato a terra, poi soccorso dalla polizia e da un’ambulanza dell’Ares 118.

Ferito anche il 18enne che avrebbe ricevuto di rimando un colpo dall’altro giovane alla mano. Dopo essere scappato gli agenti lo hanno rintracciato nel giro di pochi minuti, ma adesso gli inquirenti stanno cercando di risalire a tutti i responsabili, anche grazie all’aiuto delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presenti in zona. Resta da capire il perchè di questa violenta rissa.

