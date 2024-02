15enne accoltellato a scuola: è gravissimo/ Milano: identificato l’aggressore, un 17enne di Rozzano

Milano: 15enne accoltellato a scuola, fermato l’aggressore 17enne

Tragedia sfiorata in quel di Milano, precisamente a Piave Emanuele, dove nel pomeriggio di oggi un 15enne è stato accoltellato all’uscita da scuola da un coetaneo. La vittima è stata immediatamente portata d’urgenza, in codice rosse e condizioni che appaiono gravissime, presso il pronto soccorso dell’Humanitas. Sono, ovviamente, state anche avviate le indagini del caso per comprendere, quantomeno, il movente dell’aggressore, che è stato a sua volta identificato e condotto in questura, dove è in corso in questo momento l’interrogatorio.

Il 15enne sarebbe, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti di Milano, stato accoltellato attorno alle ore 14:30, all’uscita da scuola, nell’istituto professionale gestito da Afol Metropolitana in via Gigli, a Piave Emanuele. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora ignote, ma si suppone che l’aggressore abbia raggiunto la vittima all’uscita da scuola, sferrandogli una serie di fendenti, forse sulla coscia, che gli avrebbero provocato un’ampia ferita ed una grave emorragia. Il 15enne accoltellato a Milano si trova attualmente in ospedale e nelle prossime ore sarà sicuramente ascoltato dagli inquirenti, che contestualmente sono riusciti anche ad identifcare a trarre in arresto l’aggressore. Quest’ultimo è stato identificato come un ragazzo di 17 anni di Rozzano, ma non è ancora stato chiarito che legami avesse con la vittima o se frequentasse lo stesso istituto.

15enne accoltellato a scuola: il precedente a Milano lo scorso mese

Insomma, il 15enne accoltellato a scuola a Milano sembra essere solamente l’ultima pagina di una violenza sempre maggiore che si registra tra i minori e, soprattutto, tra gli studenti. Ieri, per esempio, si è discusso molto attorno alla professoressa accoltellata a Varese da uno studente che le ha sferrato 3 fendenti sulla schiena lasciandola in gravissime condizioni, poi ricoverata ed, ora, fuori pericolo. Sempre in provincia di Milano, invece, lo scorso gennaio si è registrata un’aggressione simile a quella di oggi ai danni del 15enne di Piave Emanuele, ma che avrebbe lasciato esanime un 16enne a San Donato Milanese, accoltellato da un compagno di classe in seguito ad un litigio nato tra i banchi di classe per futili motivi. In quest’ultimo caso, l’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.











