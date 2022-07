15enne con problemi psichici uccide nonno con aspirapolvere/ Botte in testa, calci e…

Dramma a Pescara, dove un 15enne con problemi psichici ha ucciso il nonno 78enne a colpi di aspirapolvere e con ripetuti calci alla testa e al torace. L’adolescente, stando a quanto si apprende, avrebbe aggredito entrambi i nonni, con i quali viveva, ma si sarebbe scagliato particolarmente contro suo nonno. La ricostruzione degli accadimenti, proposta dall’agenzia di stampa “AGI”, è da brividi: “In quello che è apparso uno stato di alterazione il ragazzo, in corridoio, ha colpito ripetutamente il nonno alla testa con un aspirapolvere, calci e, una volta a terra, gli è saltato addosso con i piedi. Soccorso dal 118, l’uomo è apparso subito in gravi condizioni ed è stato portato all’ospedale di Pescara, dove gli sono state riscontrate lesioni alla testa e fratture costali”.

Stanotte è sopraggiunto il decesso dell’anziano, mentre il 15enne si era barricato nella sua stanza, finché, dopo un rapido dialogo con i carabinieri, ha aperto la porta e ha deciso di consegnarsi ai militari. A quel punto è scattato il suo trasferimento in ambulanza all’ospedale di Chieti, ove è stato piantonato dalle forze dell’ordine in attesa di essere sottoposto a una consulenza. AGI scrive che il ragazzo “è in stato di arresto per tentato omicidio” su ordine del giudice dei minori.

UCCIDE IL NONNO A COLPI DI ASPIRAPOLVERE: 15ENNE ARRESTATO

Il 15enne che ha ucciso il nonno prendendolo a botte e a colpi di aspirapolvere è iscritto alle scuole superiori di Guardiagrele, in provincia di Chieti. Professori e compagni lo hanno descritto come una persona molto chiusa e, scrive l’AGI, “è soprattutto durante il triennio delle medie che il quindicenne, grazie al lavoro dei docenti e soprattutto dell’insegnante di sostegno, si era aperto e aveva raggiunto un buon livello di socializzazione con gli altri compagni di scuola”.

I nonni materni lo adoravano e si erano presi cura di lui, tanto che era stato affidato a loro per via di una situazione familiare tutt’altro che semplice. Al momento è del tutto ignoto il motivo per il quale il 15enne abbia deciso di porre fine alla vita del nonno con l’aspirapolvere.

