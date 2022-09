15enne costretta a prostituirsi da mamma e sorella/ Era in struttura per minori ma…

Una giovane 15enne di Partinico, in provincia di Palermo, è stata venduta come schiava sessuale dalla mamma e dalla sorella. La giovane sarebbe stata costretta a prostituirsi proprio nell’ambito di un sistema familiare degradato: per pagare i debiti della famiglia, la ragazzina sarebbe stata costretta ad andare con uomini più grandi sotto compenso. Ora la sorella e la mamma sono accusate di favoreggiamento della prostituzione, mentre il padre non avrebbe saputo cosa stessa accadendo a sua figlia.

I carabinieri sono venuti a conoscenza di questo giro nel marzo 2021, attraverso intercettazioni telefoniche causali. La ragazza vive in una struttura per minori durante la settimana: nel fine settimana, però, tornava a casa, così come durante le vacanze. La giovane veniva venduta a uomini per 20 o al massimo 50 euro per pagare i debiti della famiglia. La ragazzina si sarebbe ribellata contro questo sistema inizialmente, ma la mamma e la sorella l’avrebbero costretta a prostituirsi: anche loro avrebbero una storia di abusi e violenza alle spalle.

15enne costretta a prostituirsi, Bruzzone: “Non ci voleva la sfera di cristallo”

La storia della giovane 15enne costretta a prostituirsi ha fatto infuriare gli ospiti in studio, che si pongono innanzitutto una domanda: “Se dal lunedì al venerdì la famiglia non era idonea, perché lo diventa nel weekend?”. La giovane, infatti, viveva in una struttura per minori ma tornava a casa nel fine settimana e per le vacanze. Come spiegato dall’avvocato presente in studio a Ore 14, i giovani in strutture hanno il diritto di vedere le proprie famiglie e viceversa. Eppure, il contesto familiare e il fatto che ci fosse già una situazione di prostituzione alle spalle in famiglia, dovevano far presuppone che il rischio ci fosse.

La dottoressa Bruzzone, infatti, ha sottolineato: “Sempre difficile fare valutazioni ma qui c’era un elemento che avrei valutato in ottica diversa, ossia un pregresso di prostituzione. Una ragazzina in un contesto di degrado familiare di questo genere, non ci voleva la sfera di cristallo per capire che fosse probabile una situazione del genere“.











