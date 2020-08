15enne morta a Napoli/ Investita mentre attraversava su strisce, ferita amica 14enne

Una ragazzina 15enne è morta la scorsa notte a Napoli, investita da un’auto. Un episodio drammatico che viene riportato in queste ore da pressoché ogni quotidiano nazionale, a cominciare dal sito di TgCom24, che racconta di come la giovane vittima stesse attraverso la strada sulle strisce pedonali assieme ad un’amica di anni 14. Mentre le due si accingevano a raggiungere l’altro lato della strada, un’auto le ha investite in pieno, e la più grande ha avuto la peggio. “Solo” ferita invece la 14enne, che se l’è cavata con una frattura ad una gamba destra guaribile nel giro di 30 giorni. L’investimento mortale è avvenuto in Piazza Carlo III, e alla guida dell’auto che ha falciato le ragazzine, una Smart a 4 posti, vi era un 21enne, che ora si trova in stato di schock. Sembra che il giovane automobilista stesse procedendo ad alta velocità al momento dell’incidente, e gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale gli hanno ritirato la patente.

15ENNE MORTA A NAPOLI: AUTOMOBILISTA SOTTOPOST A TEST ALCOL E DROGA

Subito dopo è stato portato in ospedale per i prelievi ematici e i gli esami che stabiliranno se lo stesso 21enne abbia bevuto o assunto delle droghe. Gli esami giungeranno nei prossimi giorni, e se positivi potrebbero aggravare la sua posizione. Gli inquirenti hanno intanto acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dell’investimento, per ricostruire più nel dettaglio l’accaduto. L’episodio si è verificato attorno all’una della notte passata, quella fra venerdì 7 e sabato 8 agosto, e la giovane vittima abitava a Calata Capodichino, non troppo distante dal luogo dell’incidente. La 15enne e la sua amica stavano rientrando a casa dopo una serata, e per la prima non vi è stato nulla da fare, morta sul colpo a seguito delle gravissime ferite riportate. La 14enne si trova invece al momento ricoverata presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Subito dopo l’incidente il ragazzo alla guida si è fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare l’ambulanza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA