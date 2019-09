15enne schiaffeggia disabile: video online/ Lo filma mentre gli amici ridono

Una vicenda da pelle d’oca con protagonista un adolescente e un disabile è emersa in queste ultime ore sulle pagine dei principali organi di informazione online: un quindicenne ha picchiato un coetaneo affetto da disabilità, registrando l’atto becero e mostrandolo poi sui social. L’assurda vicenda è accaduta in quel di Catania, dove la polizia postale ha scoperto il video in questione, postato su Facebook; è quindi scattata l’indagine e dopo aver individuato l’aggressore, questo è stato denunciato per percosse nei confronti di un disabile. Protagonista in negativo, come detto sopra, un ragazzino minorenne di appena 15 anni, che mentre prendeva a schiaffi il povero malcapitato, gli altri che assistevano alla scena se la ridevano, rendendo il tutto ancora più agghiacciante.

15ENNE SCHIAFFEGGIA DISABILE, VIDEO POSTATO ONLINE

Il giovane di 15 anni è stato immediatamente convocato dalla Polizia, come riferisce l’edizione online de Il Messaggero, e alla presenza dei suoi genitori ha ammesso le proprie responsabilità, cercando però di sminuire l’accaduto e parlando di “scherzo”. Al momento la posizione dell’adolescente è al vaglio della procura per i minorenni di Catania, e le forze dell’ordine stanno ulteriormente indagando per cercare di capire chi ha pubblicato il video sui social network (non sarebbe lo stesso 15enne), nonché chi lo ha registrato, anche loro passibili di reato. In base a quanto emerso sembrerebbe che il filmato sia stato cancellato dal web e non sarebbe più online. Gli investigatori hanno invitato gli utenti alla segnalazione di eventuali video con violenze su minorenni, evitandone la divulgazione, pena il rischio di incorrere in qualche reato.

