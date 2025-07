Ore di paura e di ansia a Linerolo, in provincia di Pavia, dove un 15enne si è gettato nel fiume Po senza più emergere: i dettagli

Sono ore di ansia e paura in provincia di Pavia dopo che un 15enne si è immerso nelle acque del Po. L’episodio, come riferito da numerosi media in queste ore, è avvenuto vicino al Ponte della Becca, in quel del comune di Linerolo, dove il Po di fatto entra nel Ticino. Si tratta di una zona dove ovviamente è vietata la balneazione vista la fortissima corrente causata proprio dall’incrocio fra i due fiumi, e il timore è che il 15enne abbia appunto incontrato qualche “mulinello” o qualche corrente violenta che lo abbiano trascinato a fondo. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni sembra che il giovane si sia tuffato volontariamente nelle acque del Po, direttamente dal ponte, di conseguenza si esclude un incidente, che magari lo stesso sia scivolato e caduto.

Ma è stato un gesto volontario nel senso di un suicidio o semplicemente il ragazzo voleva divertirsi e cercare un po’ di refrigerio? Al momento non è ben chiaro anche perchè non è ancora stata identificata dalle autorità l’identità del giovane. Una volta che è stato lanciato l’allarme sono scattate subito le ricerche con gli uomini dei vigili del fuoco di Pavia tramite il reparto sommozzatori, e nella giornata di ieri la corrente era particolarmente forte in quel punto del Po anche perchè in questi giorni ci sono stati diversi temporali sulle montagne in Lombardia che hanno ovviamente agitato le acque dei vari fiumi.

15ENNE SI GETTA NEL FIUME PO: SI TEME SIA MORTO

Come riferisce RaiNews le ricerche sono ancora in corso, sono andate avanti durante tutta la notte passata, ma per ora hanno dato esito negativo e ovviamente più passa il tempo e più affievoliscono le speranze di ritrovare in vita il 15enne. Negli ultimi anni il fiume Po è risultato piuttosto basso causa siccità ma nel corso di questa stagione non ancora raggiunto livello di guardia complice le varie piogge, di conseguenza tale situazione ha invogliato i bagnanti a tuffarsi nel fiume nei vari punti balneabili.

Proprio per questo non sono mancati gli incidenti e nonostante cartelli e inviti delle autorità sono purtroppo diversi, per la maggior parte anche giovani e giovanissimi, coloro che rischiano la vita ogni giorno immergendosi nelle acque del fiume Po.

