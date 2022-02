15enne stermina famiglia per wi-fi negato/ Don Antonio Mazzi: “Manca l’infanzia…”

Don Antonio Mazzi è intervenuto in qualità di ospite a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 14 febbraio 2022. Il religioso è stato chiamato in causa per commentare il dramma avvenuto in Spagna, dove un ragazzo di 15 anni ha ucciso i genitori e il fratello di 10 anni a fucilate al culmine di una lite per il suo scarso rendimento scolastico. Per questo motivo, sua madre avrebbe deciso di punirlo togliendoli il cellulare e l’accesso a internet e, a quel punto, il giovane ha impugnato il fucile da caccia e sterminato la sua famiglia.

DON ANTONIO MAZZI: “TRIPLICE OMICIDIO IN SPAGNA? MANCA L’INFANZIA”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, don Antonio Mazzi ha esposto il suo punto di vista sulla vicenda di cronaca avvenuta in landa iberica: “Ogni caso è particolare e unico, quindi bisogna avere il coraggio di dire che questo, dal punto di vista dei fatti, è un delitto più esplosivo, mentre è più ingenuo rispetto a quello commesso da Erika De Nardo e Omar Favaro. Forse qui manca l’infanzia: magari c’erano genitori irregolari, la loro coppia non funzionava. Quando mancano queste premesse, all’esplosione dell’adolescenza nasce un mondo artificiale e mancano le premesse dell’accoglienza, della sensibilità, che ci sono anche nei rapporti tra animali. Secondo me per questo giovane, che ha tenuto nascosti per tre giorni i cadaveri, era tutto un film: non ha provato nell’infanzia gli amori veri”.

