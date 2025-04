E’ una vicenda per certi versi drammatica e per altri comica, quella avvenuta a Reggio Emilia dove un 15enne ha tentato di rapinare un negozio mostrando al negoziante una pistola giocattolo. A raccontare quanto sia accaduto è stata Simona Valeriani, la titolare del negozio incriminato, intervistata in queste ore dal quotidiano Il Corriere della Sera.

La commerciante spiega che fortunatamente nessuno si è fatto male anche se ammette di aver avuto paura per i suoi dipendenti. L’episodio risale a sabato scorso, 5 aprile 2025, poco prima delle ore 11:00, quando appunto il 15enne si è presentato nel negozio La Sfoglia, provando a rubare il denaro presente nel registratore di cassa, e sfoggiando appunto un’arma, rivelatasi poi una pistola giocattolo.

15ENNE TENTA DI RAPINARE NEGOZIO CON PISTOLA GIOCATTOLO: COSA E’ SUCCESSO

Il ladro, entrato completamente camuffato ma che appariva visibilmente molto giovane, ha scelto degli occhiali da sole, un cappellino da baseball e un giaccone e una volta che si è avvicinato alla cassa ha aperto il registratore, prima che un cliente abituale nel negozio sia intervenuto fermandolo “E’ stato particolarmente coraggioso”, racconta ancora la titolare.

Il 50enne ha preso il 15enne, lo ha messo contro il muro, e gli ha poi detto di andarsene, ma è stato a quel punto che il giovane ha estratto una pistola che sembrava reale visto che non presentava il classico “tappino rosso” sulla canna. Ha quindi minacciato i presenti dopo di che sempre il 50enne di cui sopra lo ha convinto ad andarsene, facendolo uscire dal negozio. A quel punto il ragazzino ha lasciato La Sfoglia ma si è fermato nel piazzale davanti alla stessa, prima che arrivassero i carabinieri dopo che una dipendente gli aveva avvertiti.

15ENNE TENTA DI RAPINARE NEGOZIO CON PISTOLA GIOCATTOLO: “AVEVA LA VOCE IMPASTATA”

Le telecamere hanno ripreso l’intera scena, fra cui il momento in cui lo stesso 15enne ha provato a togliersi gli abiti per evitare di venire riconosciuto. In seguito il giovane è stato portato in Questura dove si è recata anche la stessa titolare del negozio che ha descritto il giovane “poco lucido” visto che parlava con una “voce impastata”. Inoltre è rimasta sorpresa dal fatto che dopo la tentata rapina lo stesso non abbia nemmeno tentato di scappare.

Alla fine è emerso che fosse un ragazzo originario di Reggio Emilia che viveva nel quartiere dove ha tentato la rapina e la procura dei minori di Bologna lo ha denunciato. Il giorno dopo la denuncia è arrivata la chiamata della mamma del ragazzo che “mi ha chiesto scusa”, racconta ancora la negoziante, ammettendo di aver apprezzato il gesto “anche se ciò che è stato fatto rimane”. La sensazione è che si sia trattato di un gesto sicuramente grave ma comunque una bravata, un ragazzino confuso che non sapeva bene cosa stesse facendo: fortunatamente il tutto si è concluso nel migliore dei modi.