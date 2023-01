15enne travolto e ucciso da treno/ Brescia, attraversa i binari ma non vede convoglio

Una vera e propria tragedia quella avvenuta nella giornata di ieri, domenica 22 gennaio 2023, a Chiari, in provincia di Brescia: un 15enne è stato travolto da un treno mentre attraversava i binari. L’episodio, come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare da Il Giorno, si è verificato di preciso poco dopo le 18:00 di ieri sera, quando era già buio, e il macchinista non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto con il 15enne, essendoselo trovato di fronte all’improvviso. Stando ad una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, sembra che la giovane vittima fosse assieme ad un gruppo di amici, quando ha tentato di attraversare i binari della stazione per avvicinarsi alle banchine e attendere l’arrivo del treno.

Gli altri ragazzi hanno utilizzato il sottopassaggio mentre lui ha deciso di sfidare la sorte, venendo poi travolto da un treno che in quegli istanti sopraggiungeva di lì. Come riferisce ancora Il Giorno, il 15enne avrebbe corso fra i binari, molto probabilmente senza accorgersi che stava arrivando un treno: magari aveva le cuffiette alle orecchie e non ha sentito il convoglio, o molto più semplicemente era distratto e non ha visto il treno in arrivo.

15ENNE TRAVOLTO E UCCISO DA TRENO A BRESCIA: L’IMPATTO DI STRISCIO POI…

Fatto sta che l’impatto fra il ragazzino e il treno è stato devastante, e non ha lasciato purtroppo scampo allo stesso giovane, morto sul colpo. I testimoni che hanno assistito alla terribile scena hanno chiesto immediatamente aiuto ma nonostante l’arrivo tempestivo degli uomini del 119, con l’aggiunta dei vigili del fuoco e dei carabinieri, per la vittima non vi è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo sarebbe stato colpito solo di striscio dal treno ma dopo l’impatto il 15enne sarebbe finito sotto un altro treno in arrivo. La linea ferroviaria che passa da Brescia è rimasta bloccata a lungo per tutte le operazioni necessarie per individuare e recuperare la salma.

