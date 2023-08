16enne accoltella bambino di 8 anni e si dà fuoco/ Caos a scuola in Germania: scatta l’allarme attentato

Un 16enne, stando a quanto riferiscono diversi media della Germania citando i comunicati della polizia, ha accoltellato un bambino di 8 anni durante l’orario scolastico, dando infine fuoco quando è intervenuta la polizia. Le fiamme sono state immediatamente domate, prevenendo che si diffondessero all’interno dell’istituto, e l’aggressore è stato arrestato, ma trasportato prima in ospedale dove si troverebbe ancora adesso non in pericolo di vita. Similmente, anche il bambino di 8 anni accoltellato dal 16enne è stato trasportato in ospedale con diverse ferite, in parte mediamente gravi, ma non sarebbe neppure lui in condizioni di salute critiche. Le autorità dalla Germania non sono ancora riuscite a definire le ragioni che hanno portato all’estremo gesto, ma le indagini sono in corso e saranno, probabilmente, i due minorenni coinvolti a raccontare l’accaduto.

16enne accoltella bambino di 8anni: scatta l’allarme terrorismo

La vicenda del 16enne che ha accoltellato il bambino di 8 anni è avvenuta in Germania all’interno di una scuola di Bischofswerda, nella Sassonia orientale. A dare l’allarme sono stati i dirigenti dell’istituto attorno alle ore 9:45, facendo immediatamente scattare l’intervento delle forze dell’ordine, accorse tutte nell’area, anche con un’unità cinofila. Infatti, nei primi momenti successivi all’accoltellamento, quando non era ancora chiaro l’intento o la natura dell’aggressore, la scuola ha attivato il protocollo antiterrorismo, temendo che potesse verificarsi una strage.

La polizia della Germania ha proceduto, prima, all’evacuazione dell’istituto, conducendo tutti i ragazzi e i docenti in un luogo sicuro ed affidandoli ad una squadra di gestione delle crisi, per poi dirigersi verso l’aggressore 16enne. Nei primi momenti non era chiaro se il ragazzo volesse prendere di mira specificatamente il bambino di 8 anni o se fosse un’aggressione su larga scala, ma è stato poi ricostruito che dopo aver accoltellato al collo la vittima, ha ignorato il resto degli studenti presenti in classe con lui. Nessuno dei due è in pericolo di vita, mentre sarà sicuramente premura della autorità della Germania definire i dettagli dell’accaduto nelle prossime ore.

