16enne accoltella prof Abbiategrasso/ Legale: “Trovato in una pozza di sangue, ora…”

L’avvocato dello studente 16enne che ha accoltellato una docente di Abbiategrasso è stato ospite stamane del programma di Canale 5, Mattino Cinque News: “Mi faccia fare una precisazione – le prime parole del legale – perchè voi avete esordito con il bullismo. Lui è un ragazzino di 16 anni, mai avuto problemi, uno dei primi della classe, è stato trovato in ginocchio nel suo sangue dopo essersi inflitto una ferita ed ora è ricoverato in una clinica psichiatrica. Non tutti i disagi provengono dal bullismo e questa è una vicenda quindi diversa”.

E ancora: “Mai preso parte di episodi di bullismo e a baby gang, mai dato avvisaglie. Gli ambiti in cui avviene la formazione e l’osservazione di questi ragazzi in questa età è principalmente la scuola. Qua non solo non è stato osservato e segnalato nulla. Nell’immediatezza i compagni di classe sono stati ascoltati dalla polizia e tutti hanno descritto di un ragazzo mite da cui mai nessuno si sarebbe aspettato nulla di questo genere. Il ragazzo aveva 4 o 5 note come i suoi compagni di classe e l’episodio più grave era il lancio della fialetta puzzolente nella classe, e neanche la scuola lo aveva segnalato come un disagio, erano stati convocati i genitori del ragazzo così come quelli degli altri studenti che avevano preso parte a questo episodio”.

16ENNE ACCOLTELLA PROF AD ABBIATEGRASSO: “LE SCUSE SONO ARRIVATE MA…”

Di nuovo sul 16enne che ha accoltellato una docente ad Abbiategrasso: “Le note? Non aveva partecipato alla verifica di italiano, non sono note di episodi di bullismo ma di vita scolastica normale. Il problema è anche questo: dopo le parole di solidarietà dal ministro adesso si parla di un problema disciplinare per un ragazzo che è in psichiatria. Forse manca qualcosa nella scuola, ci vuole collaborazione: non si parla di responsabilità”.

Sulle scuse della famiglia del 16enne che ha accoltellato la docente di Abbiategrasso: “Le scuse sono arrivate immediatamente, dal primo giorno, al preside perchè le trasmettesse all’insegnante, anche a tutti i compagni di classe e i genitori, soggetti rimasti traumatizzati e che ne porteranno i segni, nonchè al prof di religione. Dopo 4 giorni la docente è stata dimessa – ha aggiunto l’avvocato – non ho detto che non è stato niente di grave ma…”. E ancora sulle scuse: “Noi abbiamo chiesto il numero della docente al preside, ci è stato detto che l’interlocutore era uno studio legale. Il preside non ha trasmesso le scuse perchè non si aspettava una dimissione così breve”.

