Un 16enne è stato accoltellato in quel di Milano la sera di ieri, giovedì 20 febbraio 2025. L’episodio, riportato in queste ore dai principali organi di informazione online, a cominciare da TgCom24.it ma anche dall’agenzia Adnkronos, è avvenuto non troppo distante dal Merlata Bloom, il nuovo centro commerciale inaugurato a Milano l’anno scorso, in zona Cascina Merlata. Secondo la ricostruzione attorno alle ore 21:00 di ieri il 16enne di cui sopra sarebbe stato avvicinato e quindi aggredito da un gruppo di ragazzi che sono stati identificati come nordafricani.

Questi lo avrebbero colpito selvaggiamente, sferrandogli dei fendenti alla testa, ma anche ad una mano e quindi alla schiena. Il motivo di tale brutale aggressione? Rubare al 16enne il suo monopattino ma anche il suo smartphone. Non è ben chiaro chi abbia chiamato i soccorsi, se la stessa vittima o qualcun’altro che ha assistito alla scena, fatto sta che quando i sanitari si sono recati sul luogo segnalato, hanno trovato il giovane con diverse ferite e in gravi condizioni.

16ENNE ACCOLTELLATO A MILANO, GRAVE MA NON IN PERICOLO DI VITA

Dopo le prime cure il ragazzo è stato quindi caricato su un’ambulanza e portato in codice rosso presso l’ospedale Niguarda di Milano: è grave, ma fortunatamente se la caverà non essendo in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha immediatamente fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto, anche se molti dettagli sulla vicenda sono ancora poco chiari.

L’ipotesi più accredita è che il 16enne, una volta aver subito il tentativo di furto, abbia reagito, scatenando così l’ira del gruppo di nordafricani che avrebbe iniziato a colpirlo, anche se non è ben chiaro se ad accoltellarlo sia stata una persona o di più. Gli aggressori sarebbero tutti molto giovani, più o meno dell’età dell’aggredito, e una volta colpito sarebbero scappati portando con se lo smartphone e il monopattino.

16ENNE ACCOLTELLATO A MILANO, INDAGINI IN CORSO

Le forze dell’ordine stanno già esaminando i filmati delle videocamere di sorveglianza che sono presenti in zona per cercare di capire se sia possibile risalire agli eventuali responsabili, e sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni. Certo è che quello avvenuto ieri sera non troppo distante dal Merlata Bloom è solamente l’ultimo episodio di criminalità giovanile accaduto nelle nostre città, a cominciare da Milano. I giovani, anche ragazzini, sono sempre più violenti, girano in branco e in gruppi, e violenze di ogni genere sono all’ordine del giorno.

Al calar del sole, soprattutto in autunno e in inverno, le persone hanno paura ad uscire, visto che spesso e volentieri queste gang agiscono con il favore delle tenebre, e l’episodio di ieri sera del ragazzino accoltellato, lo conferma chiaramente. A stupire, o forse ormai neanche più di tanto, il fatto che quei ragazzi abbiano agito con tale ferocia solo per un telefono e un monopattino, un bottino del valore massimo probabilmente di 1.000 euro: questa cifra vale la vita di una persona?