16enne in coma etilico, mamma choc “Di solito regge alcol”/ Osnago, soccorsa dopo serata in discoteca

Una ragazza di 16 anni è stata soccorsa in strada e trasportata d’urgenza in ospedale perché in coma etilico o quasi. Quando la mamma è stata convocata in fretta e furia per assistere la figlia minorenne, ricoverata in stato semi-incosciente, ha avuto una reazione che ha sorpreso tutti: «Strano. È la prima volta che si ubriaca così, di solito regge bene». La vicenda risale alla notte tra sabato e domenica, più verso l’alba. La 16enne si è sentita male fuori da una discoteca di Osnago, in provincia di Lecco, lungo l’ex Statale 36.

Stando a quanto riportato dal Giorno, la 16enne non si reggeva in piedi, continuava a vomitare e appariva poco lucida. Accompagnata in ospedale al San Leopoldo Mandic, prima è stata trattata in pronto soccorso, poi è stata trasferita in pediatria. Dagli accertamenti non è emerso un abuso spropositato di alcol né altro. Quindi, la 16enne di Osnago ha bevuto talmente tanto da star male, eppure per la mamma, nonostante la giovane età della figlia, sarebbe già abituata in qualche modo a bere molto al punto tale da reggere di solito bene l’alcol.

RISCHIA COMA ETILICO ANCHE RAGAZZO DI 19 ANNI

La 16enne di Osnago, comunque, non è stata l’unica a finire in ospedale durante l’ultimo weekend di sballo. Infatti, nello stesso ospedale è finito d’urgenza pure un ragazzo di 19 anni, recuperato dai volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora anche lui in strada. Era stramazzato sempre lungo la vecchia Lecco-Milano, fuori dalla stessa discoteca da cui era uscita la ragazza.

Lui era addirittura messo peggio della ragazza, stando a quanto riportato dal Giorno, infatti avrebbe rischiato di più, perché stava per soffocare. Dopo una notte di ricovero e un giorno di ricovero sotto stretta osservazione e di flebo, e smaltita la sbornia, entrambi sono stati poi dimessi dall’ospedale.

