16enne ruba auto alla madre e si schianta/ Morto nell’incidente: “in 8 in macchina”

Una tragedia nella notte a Udine è quella accaduta ad una normalissima famiglia che nell’esuberanza di un figlio minorenne ora si ritrova a piangerne la morte dopo un violentissimo incidente: un 16enne ruba l’auto alla madre per fare baldoria con gli amici, solo che si è schiantato per cause ancora tutte da dirimere ed è rimasto schiacciato dalle lamiere morendo di fatto sul colpo. Con lui nella macchina capovolta e capottata più volte altri 7 giovanissimi, tutti feriti ma non in gravi condizioni di vita: il ragazzino era residente a Fagagna (Udine) e ieri sera mentre la madre era fuori casa ha preso le chiavi della Opel senza dirlo ai genitori ed è uscito con gli amici facendone salire in numero eccessivo sull’auto di famiglia. All’improvviso, mentre viaggiava con 8 persone contemporaneamente a bordo, il 16enne ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un palo della luce tra le frazioni di Villanova di San Daniele e Rodeano di Rive d’Arcano. La provinciale 5 si trasforma in un teatro di morte quando nel pieno della notte i testimoni e i soccorritori assistono alla tragedia: il ragazzo è troppo grave e viene dato per morto appena arrivato il 118.

TRAGEDIA A UDINE: L’INCIDENTE E LA MORTE DI UN 16ENNE

Tutti minorenni della zona, tra i 15 e i 17 anni, erano a bordo assieme al 16enne di nome Daniele Burelli (fonte il Messaggero Veneto): hanno pensato di fare una “marachella” forse ieri sera rubando l’Opel Corsa della madre, ma il maltempo e di certo l’incapacità a gestire una situazione di guida a quell’età hanno fatto il resto. I ragazzi sono stati trasportati agli ospedali di Udine e San Daniele in ambulanza con ferite lievi: sono sotto choc per quanto avvenuto, con il 16enne loro amico che invece non ce l’ha fatta. Secondo quanto riportato dalla Scientifica, «due erano seduti davanti, quattro sui sedili posteriori e due avevano trovato posto nel bagagliaio». Si è accorta della sparizione dell’auto la stessa madre che subito si è riversata sulle strade della zona per cercare il figlio con la sua Opel: poco dopo l’arrivo delle forze dell’ordine anche la donna è giunta sul posto, rimanendo anch’essa sotto choc alla terribile notizia datale.

