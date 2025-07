17 Again - Ritorno al liceo è una commedia con le star di inizio millennio Zac Efron e Matthew Perry. La regia è di Burr Steers

17 Again – Ritorno al liceo, film su Italia 1 con Zac Efron

Mercoledì 9 luglio 2025, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:35, andrà in onda il film 17 Again – Ritorno al liceo. La commedia del 2009, prodotta da Adam Shankman e diretta da Burr Steers, vede tra i principali protagonisti Zac Efron e Matthew Perry. Altri interpreti sono Thomas Lennon, Michelle Trachtenberg e Leslie Mann.

Chi è Manuel Pia, fidanzato di Dalila Di Lazzaro/ "Oltre ogni differenza di età"

Il film, distribuito da Warner Bros Italia, incassò più di 136 milioni di dollari a livello mondiale a fronte di un budget iniziale di 40 milioni, confermandosi al primo posto negli Stati Uniti durante tutto il primo weekend di uscita al cinema. Storia leggera e dall’importante sfumatura romantica, la commedia adolescenziale con Efron e Perry è adatta ad un pubblico giovane e dinamico, alla ricerca di un divertente intrattenimento. Proprio l’amore però si confermerà ingrediente principale di una vicenda che ha convinto il pubblico statunitense e pure quello italiano.

Rocco Schiavone 7 si farà! Anticipazioni e quando va in onda/ Arriva la conferma di Marco Giallini e Rai

La trama del film 17 Again – Ritorno al liceo: una seconda opportunità

In 17 Again – Ritorno al liceo, Mike O’Donnell, nato nel 1989, è ora un uomo di quasi quarant’anni pieno di rimpianti e profonde insoddisfazioni. In un remoto passato era stato il capitano della squadra di basket del liceo, era inoltre un giovane pieno di promesse e che vedeva davanti a sé una brillante carriera professionale. La sera della partita più importante della sua vita, in cui un osservatore sportivo era pronto a selezionarlo per spalancargli le porte di un futuro da professionista nel basket, la sua ragazza Scarlet gli annuncia di aspettare un bambino. Mike decide così di abbandonare la partita, rinunciare al suo sogno sportivo e di sposare l’amata Scarlet.

Malattia Dalila Di Lazzaro: "Dopo l'incidente paralizzata a letto per 11 anni"/ "Soffro di dolori cronici"

Alcuni decenni più tardi invece, Mike O’Donnell è un padre distante, un marito deluso ormai ad un passo dal divorzio, vive una carriera piatta in un’industria farmaceutica, e non parla con i figli adolescenti Maggie e Alex. Conduce la sua vita tormentato dai rimpianti e dalla crescente sensazione di aver sprecato il proprio potenziale giovanile. Ad esser stato accantonato è stato il brillante sogno sportivo: a pochi passi dal successo l’acerbo Mike scelse una strada diversa e finì proprio per perdere se stesso.

Un incontro misterioso con uno strano custode scolastico, alias una sorta di angelo guida, gli offre però un’occasione davvero straordinaria ed unica: poter tornare ai propri 17 anni per avere così l’opportunità di correggere il passato e riscrivere di conseguenza il successivo futuro. Tornato agli albori della propria storia Mike O’Donnell ripercorre passi e scelte compiuti dai 17 anni in avanti.

Quello del protagonista della commedia diventa così un viaggio alla scoperta del proprio ruolo non solo in campo, ma anche nella vita. Il viaggio temporale così intrapreso offre al nuovo Mike uno strumento di riflessione e riscatto, presentandogli in più circostanze momenti e opportunità per riesaminare errori, egoismi e occasioni perdute. I personaggi sembrano ruotare in un contesto in cui la morale è sempre presente e protagonista, e nel quale ad emergere sono tematiche sociali importanti quali ad esempio l’esclusione sociale, il bullismo, l’ansia da prestazione e ancora il conformismo nella società americana di quel tempo.