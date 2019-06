17 Again – Ritorno al liceo/ Video, su Italia 1 il film con Zac Efron (8 giugno 2019)

La prima serata del sabato 8 giugno di Italia 1 sarà incentrata su 17 Again – Ritorno al liceo. Si tratta di un film dal genere a metà strada fra la commedia e il fantasy, realizzato negli Stati Uniti nel 2009. Il titolo è tratto da una sceneggiatura scritta da Jason Filardi, con la produzione affidata alla Offspring Entertainment e la distribuzione in Italia curata dalla Warner Bros. La regia è stata invece gestita dallo statunitense Burr Steers, che ha avuto lo stesso ruolo in Igby Goes Down, Segui il tuo cuore e PPZ – Pride + Prejudice + Zombies. Ha inoltre lavorato come attore in due film di alto livello di Quentin Tarantino, quali Le Iene e Pulp Fiction. Il cast vede la presenza dell’interprete statunitense Zac Efron, diventato famoso da giovanissimo per la serie televisiva High School Musical e capace di confermarsi nei film Ho cercato il tuo nome, The Paperboy, Quel momento imbarazzante, Mike & Dave – Un matrimonio da sballo e Ted Bundy – Fascino criminale. Viene affiancato da Matthew Perry, che ha acquisito molta fama grazie alla serie Friends e ai titoli Mela e Tequila – Una pazza storia d’amore con sorpresa e FBI: Protezione testimoni 2. Presente anche Leslie Mann, interprete di Il rompiscatole, Il senso dell’amore, Le cose che non ho mai detto e Colpo di fulmine – Il mago della truffa. Il parterre viene completato da Allison Miller, Michelle Trachtenberg, Thomas Lennon, Kat Graham e Sterling Knight.

17 Again – Ritorno al liceo, la trama del film

17 Again – Ritorno al liceo racconta la storia di Mike O’Donnell. Il film inizia con quest’ultimo che ha 18 anni ed è una grande promessa del basket. Durante la serata che potrebbe dargli la consacrazione, la sua amata Scarlet gli dice di essere incinta e lui la sposa, abbandonando la sua carriera. Dopo vent’anni, Mike non è felice della sua vita. Vive dal suo amico Ned ed è in crisi con Scarlet. Come se non bastasse, non ha alcun rapporto con i figli Maggie e Alex e il lavoro in un’industria farmaceutica non va bene. Torna nel suo liceo storico e salva un bidello dal suicidio, ma cade lui stesso nel vortice di un fiume e torna indietro di vent’anni. Mike si fa notare e riconoscere da Ned, che si finge suo padre e lo fa iscrivere al liceo in modo che possa rivivere al meglio la sua esistenza lasciata a metà.

Mike va a scuola col nome fittizio di Mark, con quest’ultimo che scopre che sua figlia Maggie sta con un bullo che picchia anche Alex. Mike aiuta suo figlio sotto mentite spoglie e riesce a stare accanto alla moglie, anche se fingendosi figlio di Ned. Scarlet è attratta da Mark per la somiglianza evidente con suo marito e anche Maggie ci prova con lui, non sapendo chi fosse in realtà. Mark bacia Scarlet, che lo prende a schiaffi. La lettura di una lettera fa in modo che Scarlet inizi a credere che Mark sia Mike. Quest’ultimo è di nuovo alle prese con una partita di basket fondamentale, praticamente uguale rispetto a quella di vent’anni prima. Mike si fa riconoscere dalla moglie e lascia di nuovo la partita. Torna adulto, rimette a posto il suo matrimonio e consente a suo figlio Alex di avere ciò che lui non ha mai avuto.

