17 Again Ritorno al liceo/ Zack Efron protagonista del film di Italia 1

17 Again Ritorno al liceo, film di Italia 1 diretto da Burr Steers

17 Again Ritorno al liceo va in onda oggi, mercoledì 29 dicembre, alle ore 14.30 su Italia 1. Ci troviamo di fronte a un film ironico e divertente prodotto nel 2009 dalla Offspring Entertainment e diretto da Burr Steers.

Il cast conta nomi di alto livello come Zac Efron, Matthew Perry, Leslie Mann, Allison Miller e molte altre stelle ancora. Straordinarie e accattivanti sono anche le musiche di Rolfe Kent. La fotografia è stata curata da Tim Suhrstedt mentre il montaggio è di Padraic McKinley.

Hearts of winter/ Su Canale 5 in prima tv il film con Jill Wagner

17 Again Ritorno al liceo, la trama: una grande opportunità

Il protagonista delle vicende di 17 Again Ritorno al liceo è Mike O’Donnel, un giovane 17 che sta per avere una grande opportunità per la sua carriera, viste le sue spiccate abilità nella pallacanestro. Il tutto è ambientato nel 1989, ma il giorno prima della gara più importante della sua vita riceve una notizia direttamente dalla sua fidanzata; Scarlet gli confessa di essere incinta e che ha intenzione di portare avanti la gravidanza con o senza di lui. Tanto basta a Mike per prendere una decisione fondamentale per il suo percorso di vita; rinuncia alla partita più importante per sposare la la donna a soli 18 anni per formare insieme una felice famiglia.

La dolce luce del Natale/ Su Rai 2 il film con Josh Kelly

La narrazione si sposta al 2009, con il protagonista arrivato alla soglia dei 35 anni. La situazione non è certamente delle miglior; il lavoro sta vivendo una forte fase di stallo mentre il matrimonio sembra vicino al capolinea. Come se non bastasse, anche il rapporto con i due sue figli sembra non decollare. Mike vive già da diversi giorni da Ned, un suo caro amico, che ha deciso di ospitarlo proprio per le recenti discussioni e conflitti con Scarlett.

Un giorno decide di fare visita al suo vecchio liceo, preso dalla malinconia dei vecchi tempi e delle occasioni perdute. Con grande stupore ha modo di rivedere uno degli storici bidelli della scuola, con cui si intrattiene parlando del passato e di quanto sarebbe potuto essere florido il futuro del ragazzo ormai maturo. Andando via in macchina Mike ha la spiacevole impressione che il bidello stesse per gettarsi da un ponte ponendo fine alla sua vita. Nel tentativo di trarlo in salvo, si rende conto che sul ponte è totalmente solo per poi cadere in un vortice del fiume sottostante che lo riporta magicamente all’età di 17 anni.

La famiglia Addams/ Streaming del film animato su Rai 3 "senza grandi sorprese"

Tornato a casa con grande fatica riesce a convincere l’amico di essere Mike ma da giovane, riuscendo anche a farsi iscrivere come suo figlio e con il nome di Mark alla sua vecchia scuola. In questo modo, ha finalmente la possibilità di riscattarsi ripercorrendo il percorso che ha dovuto interrompere da giovane, oltre alla possibilità di vedere da vicino la vita dei figli Maggie e Alex. Inizia a stringere una forte amicizia proprio come quest’ultimo, cercando di aiutarlo ad entrare proprio nella squadra di pallacanestro.

Nel frattempo, presentandosi come amico del figlio ha modo di avere diversi incontri anche con la moglie, Scarlett, che rivedendo in lui il marito da giovane inizia a provare una forte attrazione. Nonostante un bacio avvenuto tra i due ad una festa, riceve un sonoro rifiuto dalla donna gettandolo nuovamente nello sconforto. Alla fine, Mark in occasione del processo per la separazione tra Mike e Scarlett cerca di trovare un modo affinché la coppia non si separi, con la donna che inizia a sospettare sulla vera identità del ragazzo. Una volta scoperto, il protagonista della storia decide di effettuare la medesima scelta fatta tanti anni prima. Nonostante la possibilità di partecipare ad una partita fondamentale per la sua carriera proprio come allora, sceglie di lasciare il posto al figlio Alex. Tornato adulto, capisce l’importanza dei suoi affetti e decide di dare tutto se stesso per recuperare il matrimonio e il rapporto con i propri figli.

Video, il trailer del film “17 Again Ritorno al liceo”





© RIPRODUZIONE RISERVATA