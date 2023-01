17enne morta dopo aver ingerito ecstasy/ Pigiama party si trasforma in tragedia

Una 17enne è morta per aver ingerito per la prima volta un pillola di ecstasy. È successo nel Regno Unito, precisamente nel Galles. La ragazza era con gli amici, come qualsiasi altra adolescente, e durante un pigiama party ha ingerito la pillola di ecstasy che si è rivelata fatale. La notizia è stata diffusa dal Daily Post, che ha comunicato l’esito dell’inchiesta su questa tragedia, avvenuta il 4 giugno 2021. Secondo la ricostruzione di quanto avvenuto quella sera in cui la 17enne ha assunto l’ecstasy per la prima e ultima volta, la ragazza si trovava in compagnia degli amici. Si trovavano a casa di uno di loro quando hanno assunto dapprima alcol, poi protossido di azoto – una sostanza per “sballarsi” legale e conosciuta come ‘hippy crack’ – e infine le pillole di ecstasy.

“Saman Abbas è stata sacrificata”/ Anna Vagli: “La mente dell'omicidio è la mamma”

Proprio gli amici hanno dato immediatamente l’allarme quando la 17enne ha iniziato a sentirsi male. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per la ragazza non è stato possibile fare nulla. Il tribunale di Bradford ha valutato che la quantità di ecstasy presente nel suo organismo era “ben all’interno” del livello normalmente associato ai decessi dovuti all’assunzione di questa droga.

Omicidio Piersanti Mattarella/ Tribunale Palermo: "Serve una commissione d'inchiesta"

17enne morta dopo aver ingerito ecstasy: “sapevamo che alle feste beveva, ma droga…”

17enne morta per aver ingerito una pillola di ecstasy, l’inchiesta in seguito al decesso non è riuscita a stabilire chi tra gli amici con cui si trovava avesse acquistato la droga, né chi l’avesse fornita al gruppo di adolescenti. Secondo le indagini, però, la droga sarebbe stata programmata per quella sera del 3 giugno 2021. Come riporta il DailyPost, le condizioni della ragazza sarebbero peggiorate drasticamente attorno alle 23.42 di quel 3 giugno, al punto da indurre gli amici a chiamare il pronto soccorso e a tentare di rianimarla. La 17enne è stata dichiarata morta il giorno successivo, alle 12.45 del 4 giugno 2021.

Bagheria, convalidato il fermo alla 17enne che ha ucciso la madre/ Andrà in comunità

“Avevamo appena iniziato a parlare di droga – ha raccontato alla stampa inglese la madre della 17enne – Quando ero più giovane, conoscevo qualcuno che era andato in overdose di ecstasy“. Il Daily Post riferisce anche che la madre era consapevole che l’adolescente “beveva quando andava alle feste, ma non eravamo preoccupati che consumasse alcol”. Secondo l’assistente del medico legale del West Yorkshire, Mary Burke, “questo è un caso tragico di morte di una giovane ragazza che aveva tutta la vita davanti a sé. Speriamo che i giovani che verranno a conoscenza di questo rapporto si fermino a riflettere un attimo prima di correre rischi simili”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA