17enne scomparsa da giorni torna a casa durante Pomeriggio 5/ La mamma “sta bene”

«Sta benissimo, è incredibile, un miracolo»: così spiega a Pomeriggio 5 la mamma di Francesca, la giovanissima 17enne scomparsa da giovedì scorso da Santa Maria di Sala (Padova). Era in programma un appello di mamma Carla oggi dagli studi di Pomeriggio 5 ma proprio quando la D’Urso si collega con i familiari della giovane ragazzina sparita senza motivo da casa da ormai 5 giorni, arriva la notizia insperata: «è tornata a casa durante il promo fatto prima di questa puntata. Una notizia eccezionale, evidentemente porto fortuna» esclama in diretta Barbara D’Urso mentre sul videowall appaiono papà e mamma di Francesca in lacrime ma con il sorriso stampato in faccia. Era sparita giovedì scorso dal piccolo paesino padovano, pochi giorni prima che la stessa 17enne dovesse fare da madrina del piccolo nipotino appena nato dal fratello: «Sono la mamma di questa ragazza.. Si chiama Francesca..ha 17 anni, magra, capelli lunghi h. 1,65 tatuaggio su avambraccio. Sono molte ore oramai che manca da casa. è senza documenti e senza cellulare. Sicuramente indossa abiti sportivi», scriveva giusto ieri su Facebook la mamma di Francesca, Carla Franciosi.

IL RITORNO A CASA DURANTE LA DIRETTA DI POMERIGGIO 5

L’appello disperato della mamma doveva essere proclamato anche oggi per la prima volta in tv dopo l’inizio della angosciante vicenda: «Ha capelli lunghi, è alta un metro e 65, ha un tatuaggio su avambraccio. È senza documenti e senza cellulare, indossa abiti sportivi. Si sospetta che sia in compagnia di un ragazzo più grande», scriveva poche ore fa la stessa mamma di Francesca, mentre i carabinieri della zona erano già stati avvertiti con relative ricerche scattate su tutto il territorio. «Se qualcuno ha informazioni siamo in attesa. La zona è: caselle, santa Maria di sala, Padova», sottolineava ancora la mamma. Poi però l’annuncio dato in diretta a Pomeriggio 5: «è tornata a casa, ora sta bene e siamo tutti felici. Non so dirvi quanto siamo contenti», racconta emozionata la mamma mentre il papà con poche parole esprime lo stesso sentimento della moglie raggiante per la bellissima notizia appena arrivata. Resta il mistero sulla scomparsa e i motivi, ma quel che è importante in questo momento è che la ragazza sia tornata a casa, tra l’altro con incredibile “tempestività” durante il collegamento della famiglia su Canale 5.

Siamo in onda con #Pomeriggio5, partiamo subito con una bella notizia: Francesca, la 17enne scomparsa da 5 giorni, è stata appena ritrovata! pic.twitter.com/lLT4X4J5XZ — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 1, 2019





