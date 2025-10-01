Sorprendono le parole del nonno del 17enne che l'anno scorso sterminò la sua famiglia in quel di Paderno Dugnano: ecco cosa ha detto

La vita in diretta ha parlato con il nonno del 17enne che poco più di un anno fa, a settembre 2024, in quel di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, sterminò la sua famiglia. Con 108 coltellate uccise infatti la madre, nonché il padre – che il giorno prima aveva festeggiato il compleanno – e infine il fratellino di 12 anni. Una tragedia immane ma le dichiarazioni del nonno a La Vita in diretta hanno decisamente sorpreso: “E’ stato materialmente lui ma non è stato lui”, esordisce sottolineando come durante quell’azione tremenda il ragazzino non era in se. Il nonno lo descrive infatti come “un ragazzo d’oro”, aggiungendo che “un ragazzo d’oro è, e lo sarà per tutta la vita”.

Il nonno non ha mai abbandonato Riccardo, nonostante lo sterminio della sua famiglia: “Io vado a visitarlo una volta alla settimana nell’istituto penale a Firenze, vado fino a Firenze tutte le settimane, piange e cerco di consolarlo”. Sull’argomento dell’incontro fra i due: “Non mi ha mai parlato di quella notte – sottolinea il parente – sa di averci dato del dolore. I dispiaceri li leggo dalle lacrime, le parole contano poco”.

17ENNE STERMINO’ LA FAMIGLIA A PADERNO DUGNANO, IL NONNO: “NON HO PIU’ LA MIA FAMIGLIA MA…”

Quindi svela il motivo per cui ha deciso di stare a fianco del nipote pluriomicida: “Visto che non ho più mia figlia, mio genero e mio nipote, mi è rimasto questo nipote e credo che sia il volere di sua madre, di aiutarlo e questo sto facendo”. Parole decisamente forti quelle del nonno del 17enne di Paderno Dugnano, dichiarazioni che probabilmente in pochi avrebbero proferito nella sua stessa situazione, soprattutto leggendo le motivazioni della sentenza che lo scorso 27 giugno ha appunto condannato il minorenne a 20 anni di galera, il massimo previsto con il rito abbreviato.

I giudici parlano di una mente stravagante e bizzarra ma comunque lucida nell’azione omicidiaria. Il 17enne avrebbe voluto raggiungere l’immortalità uccidendo i suoi genitori e il fratellino, “ma nonostante il suo pensiero disturbato era ancora sotto controllo”, puntualizzano.



17ENNE STERMINO’ LA FAMIGLIA A PADERNO DUGNANO: COSA DICE LA SENTENZA

Una sentenza che si distanza quindi dalla perizia psichiatrica secondo cui Riccardo soffriva di un vizio parziale di mente vivendo fra fantasia e realtà, spesso e volentieri in un modo immaginario. La giudice ha però analizzato il comportamento tenuto dal ragazzino prima, durante e dopo aver ucciso la sua famiglia, non riscontrando alcun sintomo di incapacità di intendere e di volere. Nelle motivazioni si legge infatti che il 17enne di Paderno Dugnano avrebbe messo in atto tutte le proprie azioni in maniera lucida e programmata.

Secondo chi l’ha condannato era un manipolatore che aveva programmato nel minimo dettaglio la strage, tendendo una trappola alla sua famiglia, tenendo conto che i genitori sono stati uccisi nella cameretta e non nella camera matrimoniale, uccidendoli con più di 100 coltellate.